В столице обкатывают новый метропоезд с автомобильным дизайном
Фото: Трансмашхолдинг
Сборка «Москва-2024» стартовала на «Метровагонмаше» полтора месяца назад. Новый метропоезд сохранил ключевые преимущества предшественника: широкие двери, бесшовные переходы между вагонами и удобную навигацию. В отделке акцент сделали на использование натуральных материалов. Новинка получила более эффективные зарядные устройства и усовершенствованный пульт машиниста. В ближайшую пару лет московский метрополитен получит более 500 подобных вагонов.
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Гололед и снегопады серьезно осложняют обстановку на дорогах и жизнь водителей. Эксперты страховой компании рассказали, с какими проблемами к ним чаще всего обращаются зимой.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
-
11.01.2024, 07:38
Пилоты показали на видео, как выглядит изнутри восстановленный Ту-214
Перед самым Новым годом авиакомпании Red Wings передали самолет Ту-214, который шесть лет простоял в аэропорту Казани в ожидании своего часа. В 2023 году лайнеру восстановили летную готовность.Читать далее
-
10.01.2024, 21:57
УАЗ рассказал об изменениях на предприятии
Руководство Ульяновского автозавода стремится не только выполнить производственный план, но и заботится об улучшении условий труда своих работников. В 2023 году на предприятии прошла масштабная ремонтная кампания.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
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