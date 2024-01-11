В столице обкатывают новый метропоезд с автомобильным дизайном

10.01.2024, 16:17

5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году

За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее