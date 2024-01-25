В Улан-Баторе арестовали обоих участников огненного ДТП, чтобы они не покончили с собой
Фото: news.mn
Как пояснили корреспонденту ТАСС в управлении полиции Улан-Батора обоих водителей задержали, что они «не причинили вред своему здоровью и жизни». Мужчинам обещают оказать психологическую помощь. Кто из них виноват в ДТП, пока неизвестно, идет следствие. Политическая оппозиция уже выступила с предложением отправить в отставку вице-премьера и главу местного МЧС, пишет монгольский портал news.mn.
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Зимой в периоды долгих простоев некоторые автомобилисты специально периодически заводят свои машины. Технический эксперт объяснил, почему от такого прогрева вреда больше, чем пользы.Читать далее
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25.01.2024, 08:14
С автомагистралей в России скоро исчезнут обычные АЗС и кафе
Минтранс РФ разработал поправки в Земельный кодекс и ряд других законопроектов, которые регулируют размещение объектов придорожной инфраструктуры на автомагистралях: АЗС, кафе, фудкортов и других объектов дорожного сервиса.Читать далее
-
25.01.2024, 07:46
Стали известны подробности о взбесившемся в Петербурге автобусе
Накануне днем в Петербурге произошла жуткая авария. На перекрестке лазурный автобус неожиданно будто сошел с ума, выехал на тротуар и принялся давить пешеходов. Пострадали пять человек.Читать далее
-
25.01.2024, 07:15
Смертельное ДТП в Карелии: внедорожник Great Wall против Volvo
Вечером 24 января на 400-м километре трассы Р-21 «Кола» в Карелии произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. В результате мужчина и три женщины погибли на месте. Все они ехали в одной машине.Читать далее
-
24.01.2024, 22:31
Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia
Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
-
24.01.2024, 16:12
Tesla заявила, что выпустит новую бюджетную модель в середине 2025 года
Tesla рассказала поставщикам о планах начать серийное производство нового недорогого электромобиля в середине 2025 года. Новинка проходит под кодовым именем Redwood. Это будет компактный кроссовер.Читать далее
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