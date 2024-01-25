В Улан-Баторе арестовали обоих участников огненного ДТП, чтобы они не покончили с собой

Ранее мы писали В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз: последствия В столице Монголии в районе крупного рынка грузовик, перевозивший 60 тонн газа, столкнулся с легковым автомобилем ... Читать далее

В Улан-Баторе полиция задержала на 48 часов водителя газовоза и внедорожника Nissan Patrol. Накануне их автомобили попали в ДТП возле городского рынка. Утечка газа привела к объемному взрыву, трое спасателей погибли, более 30 автомобилей сгорели, а жильцы расположенного поблизости 12-этажного дома провели ночь на улице в 30-градусный мороз.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в управлении полиции Улан-Батора обоих водителей задержали, что они «не причинили вред своему здоровью и жизни». Мужчинам обещают оказать психологическую помощь. Кто из них виноват в ДТП, пока неизвестно, идет следствие. Политическая оппозиция уже выступила с предложением отправить в отставку вице-премьера и главу местного МЧС, пишет монгольский портал news.mn.

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