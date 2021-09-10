В Якутии стартовали испытания самого крутого грузовика в России
Фото: ysia.ru
Первый прототип снегоболотохода КамАЗ-6345 «Арктика» был разработан и построен в 2017 году совместно с МГТУ имени Баумана, Московским политехническим университетом и Московским автомеханическим институтом. Автомобиль имеет шарнирно-сочленённую конструкцию: трёхосный вездеход поворачивается не за счёт поворота колёс, а при помощи «ломающейся» рамы. Между кабиной водителя и грузовой платформой установлен жилой модуль с санузлом и кухней.
«КамАЗ-Арктика» одинаково успешно передвигаться по дорогам общего пользования (его ширина – 2 540 мм) и по непроходимой местности (снежной целине, тундре, сыпучему песку и другим слабонесущим грунтам) без нанесения ущерба растительному покрову и почве. Снаряженная масса – 17 тонн, а грузоподъемность – 13 тонн. В движение грузовик приводит дизельный «камазовский» мотор мощностью 400 лошадиных сил. Коробка передач – 16-ступенчатая «механика».
По словам директора Технопарка «Якутия» Петра Габышева, данный автомобиль позволит увеличить транспортную доступность удалённых населённых пунктов республики. Техника способна без проложенного автозимника доехать практически до любого населённого пункта в Якутии.
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