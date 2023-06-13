Владельцы китайских автомобилей могут столкнуться с неожиданными трудностями

Ранее мы писали В Россию привезли китайский аналог Toyota Camry: сколько стоит? Российские дилеры по схеме параллельного импорта привезли в страну новые бизнес-седаны Chery Arrizo 8, которые ... Читать далее

Как рассказал «Версии» член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов, китайских автомобилей в нашей стране стало чересчур много из-за чего возник целый комплекс проблем. С ним согласны опрошенные изданием представители магазинов и онлайн-сервисов, занимающихся продажей запчастей. Продажи китайских автомобилей выросли в разы, экспорт комплектующих за ними не поспевает. Конечно, большинству новеньких «китайцев» запчасти пока не нужны. Но любой может попасть в ДТП, да и проводить плановое ТО надо.

Сейчас львиная доля запчастей поставляется в Россию из Китая по железной дороге, которая и так перегружена, что затрудняет массовые поставки. Но самое неприятное, что у одних и тех же моделей автомобилей в одинаковых комплектациях из разных партий могут быть разные, невзаимозаменяемые артикулы деталей, говорит Плисов. Например, на один и тот же мотор существует до четырех разных видов масляных фильтров, отличающихся только резьбой, а на Chery Tiggo может быть 7 крестовин разных размеров, которые в каталоге не увидеть.

Фото: unsplash.com

Кроме того, у независимых СТО сегодня просто нет специализированных каталогов запчастей для новых моделей китайских марок. Почему? Китайские производители намеренно не предоставляют к ним доступ, чтобы автовладельцы ремонтировались в дилерских центрах, где цены ощутимо выше. Эксперты давно предупреждали, что китайцы ведут бизнес очень жестко.

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