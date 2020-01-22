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22 января 2020, 16:09

Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции

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Сразу несколько автомобилей нового российского люксового бренда Aurus попали в объективы фотошпионов на дорогах общего пользования в Швеции. Помимо уже знакомого нам седана Senat и минивена Arsenal испытания проходит внедорожник Komendant.
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции

 

Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции

 

Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции

 

Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции

 

Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции

 

Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
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На шведских дорогах были замечены седан Senat, минивен Arsenal и внедорожник Komendant. На всех автомобилях – красные регистрационные знаки. Такие таблички в Швеции обычно выдают транспортным средствам при экспорте-импорте, когда они не поставлены на учет, но уже находятся в стране. 

По всей видимости, ради конспирации с тестовых прототипов сняли логотипы Aurus, а внедорожник Komendant обтянули плотной камуфляжной пленкой. Интересно, что радиаторная решетка внедорожника выглядит поврежденной. Сломаны два вертикальных «ребра», а из бампера торчит буксировочная проушина. Зимние дорожные тесты проходят напряженно.

Aurus Komendant разделит с седаном Senat силовую установку. В движение его приводит 4,4-литровый мотор V8, дополненный гибридной надстройкой. Суммарная отдача достигает 598 л.с. Двигатель сочетается с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой переключения передних колес. Публике роскошный внедорожник могут показать уже в августе 2020 года на Московском автосалоне. В будущем он составит конкуренцию Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS.


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Ни к чему душе парча, Ни медаль, ни ордена, Шуба с царского плеча. Чтобы в страх загнать врага, Подарите мне коня, Возвеличевшего Русь Под названьем "Аурус".
Choro
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
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Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
{{material_128491}}На шведских дорогах были замечены седан Senat, минивен Arsenal и внедорожник Komendant. На всех автомобилях – красные регистрационные знаки. Такие таблички в Швеции обычно выдают транспортным средствам при экспорте-импорте, когда они не поставлены на учет, но уже находятся в стране. По всей видимости, ради конспирации с тестовых прототипов сняли логотипы Aurus, а внедорожник Komendant обтянули плотной камуфляжной пленкой. Интересно, что радиаторная решетка внедорожника выглядит поврежденной. Сломаны два вертикальных «ребра», а из бампера торчит буксировочная проушина. Зимние дорожные тесты проходят напряженно.Aurus Komendant разделит с седаном Senat силовую установку. В движение его приводит 4,4-литровый мотор V8, дополненный гибридной надстройкой. Суммарная отдача достигает 598 л.с. Двигатель сочетается с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой переключения передних колес. Публике роскошный внедорожник могут показать уже в августе 2020 года на Московском автосалоне. В будущем он составит конкуренцию Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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