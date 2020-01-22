22 января 2020, 16:09
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
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Сразу несколько автомобилей нового российского люксового бренда Aurus попали в объективы фотошпионов на дорогах общего пользования в Швеции. Помимо уже знакомого нам седана Senat и минивена Arsenal испытания проходит внедорожник Komendant.
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По всей видимости, ради конспирации с тестовых прототипов сняли логотипы Aurus, а внедорожник Komendant обтянули плотной камуфляжной пленкой. Интересно, что радиаторная решетка внедорожника выглядит поврежденной. Сломаны два вертикальных «ребра», а из бампера торчит буксировочная проушина. Зимние дорожные тесты проходят напряженно.
Aurus Komendant разделит с седаном Senat силовую установку. В движение его приводит 4,4-литровый мотор V8, дополненный гибридной надстройкой. Суммарная отдача достигает 598 л.с. Двигатель сочетается с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с муфтой переключения передних колес. Публике роскошный внедорожник могут показать уже в августе 2020 года на Московском автосалоне. В будущем он составит конкуренцию Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS.
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