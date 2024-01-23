Водительские права в России предлагают продлевать автоматически (но не всем)
Новый порядок будет распространяться на все категории прав. Однако, если водитель решит изменить свои персональные данные, например, фамилию или адрес, то ему все равно придется обратиться в ГИБДД и получить новое водительское удостоверение.
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23.01.2024, 08:10
Brabus представил сразу два роскошных скоростных катера Shadow
У всемирно известного немецкого тюнинг-ателье Brabus есть подразделение Brabus Marine, специализирующееся на скоростных катерах. Недавно оно пополнило свою линейку двумя моделями, которые устанавливают новые стандарты в сегменте роскошных и быстрых катеров.Читать далее
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23.01.2024, 07:33
Hyundai подготовила спецверсию к 100-летнию студии Disney: уши Микки Мауса, пыльца фей и солидная цена
Компания Hyundai создала автомобиль для родителей, чьи дети без ума от Диснейленда и которые планируют приобрести новый семейный автомобиль. Кроссовер Ioniq 5 получил спецверсию Disney100 Platinum Edition.Читать далее
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23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
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22.01.2024, 17:53
Водителям рассказали, как спасти автомобиль от дорожных реагентов
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают проезжую часть едкими реагентами, которые не только активно растворяют снег и лед, но и агрессивно воздействуют на кузов автомобиля, провоцируя появление коррозии.Читать далее
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22.01.2024, 17:15
Полиция нашла водителя Renault Duster и узнала, почему он ехал по встречке по ЗСД
Накануне петербургские водители оживленно обсуждали в соцсетях отчаянного водителя Renault Duster, который уверенно ехал по ЗСД навстречу потоку. Несмотря на отсутствие переднего номерного знака, полиции удалось быстро вычислить нарушителя и задержать его.Читать далее
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22.01.2024, 16:18
При расчистке крыши дома под снежный «обстрел» попал автомобиль Kia
Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжают ликвидировать последствия очередного мощного снегопада. С начала сезона с улиц города вывезли уже более 2 млн кубометров снега.Читать далее
-
23.01.2024, 08:10
Brabus представил сразу два роскошных скоростных катера Shadow
У всемирно известного немецкого тюнинг-ателье Brabus есть подразделение Brabus Marine, специализирующееся на скоростных катерах. Недавно оно пополнило свою линейку двумя моделями, которые устанавливают новые стандарты в сегменте роскошных и быстрых катеров.Читать далее
-
23.01.2024, 07:33
Hyundai подготовила спецверсию к 100-летнию студии Disney: уши Микки Мауса, пыльца фей и солидная цена
Компания Hyundai создала автомобиль для родителей, чьи дети без ума от Диснейленда и которые планируют приобрести новый семейный автомобиль. Кроссовер Ioniq 5 получил спецверсию Disney100 Platinum Edition.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
22.01.2024, 17:53
Водителям рассказали, как спасти автомобиль от дорожных реагентов
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают проезжую часть едкими реагентами, которые не только активно растворяют снег и лед, но и агрессивно воздействуют на кузов автомобиля, провоцируя появление коррозии.Читать далее
-
22.01.2024, 17:15
Полиция нашла водителя Renault Duster и узнала, почему он ехал по встречке по ЗСД
Накануне петербургские водители оживленно обсуждали в соцсетях отчаянного водителя Renault Duster, который уверенно ехал по ЗСД навстречу потоку. Несмотря на отсутствие переднего номерного знака, полиции удалось быстро вычислить нарушителя и задержать его.Читать далее
-
22.01.2024, 16:18
При расчистке крыши дома под снежный «обстрел» попал автомобиль Kia
Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжают ликвидировать последствия очередного мощного снегопада. С начала сезона с улиц города вывезли уже более 2 млн кубометров снега.Читать далее
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