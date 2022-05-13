Водителям напомнили, как правильно парковаться во дворе и сколько придется заплатить за неправильную парковку

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Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в интервью радио Sputnik напомнил, какими штрафами может обернуться для водителей парковка во дворах. Во-первых, согласно СанПиНу нельзя парковать автомобиль прямо под окнами жилых домов или на расстоянии ближе 10 метров к ним. Нарушителя могут оштрафовать на 500 рублей. Такая норма вполне обоснована. Жители первых этажей жалуются, что работающие двигатели автомобилей доставляют им дискомфорт. В открытое окно вместо свежего воздуха затягивает выхлопные газы.

Нередко местные жители организуют фото- и видеосъемку нарушений и пишут обращения в ГИБДД, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, с просьбой оштрафовать нарушителей, рассказал Павел Склянчук.

Кроме того, согласно ПДД, в жилой зоне нельзя оставлять автомобиль с работающим двигателем более чем на пять минут. В противном случае можно поплатиться штрафом от 1 500 до 3 000 рублей. За парковку на тротуаре водителей оштрафуют на 3 000 рублей, на газоне – до 5 000 рублей. Для должностных лиц нарушения правил парковки обойдется еще дороже – до 40 000 рублей, а для организаций – до 150 000 рублей.

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