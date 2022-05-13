Водителям напомнили, как правильно парковаться во дворе и сколько придется заплатить за неправильную парковку
Нередко местные жители организуют фото- и видеосъемку нарушений и пишут обращения в ГИБДД, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, с просьбой оштрафовать нарушителей, рассказал Павел Склянчук.
Кроме того, согласно ПДД, в жилой зоне нельзя оставлять автомобиль с работающим двигателем более чем на пять минут. В противном случае можно поплатиться штрафом от 1 500 до 3 000 рублей. За парковку на тротуаре водителей оштрафуют на 3 000 рублей, на газоне – до 5 000 рублей. Для должностных лиц нарушения правил парковки обойдется еще дороже – до 40 000 рублей, а для организаций – до 150 000 рублей.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 11 300 000 РBMW X6 2020 в Москве
- 6 820 000 РBMW 5 серии 2021 в Москве
- 680 000 РFord Focus 2010 в Москве
- 2 220 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 3 090 000 РToyota Harrier 2018 в Москве
- 2 465 000 РKIA Carnival 2019 в Москве
- 4 398 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий