22 февраля 2018, 11:15

Volvo V60 представлен официально

Компания Volvo на специальном мероприятии в Стокгольме подробно рассказала об универсале V60 нового поколения. Автомобиль получил новый облик, гибридную силовую установку и все современные системы безопасности.
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  Volvo V60 представлен официально Volvo V60 Cross Country Volvo V60 представлен официально Volvo V60 Cross Country Volvo V60 представлен официально Volvo V60 Cross Country Volvo V60 представлен официально Volvo V60 Cross Country Volvo V60 представлен официально Volvo V60 Cross Country Volvo V60 представлен официально
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Volvo V60 Cross Country
Выпускается с 2015 г.
Новый от 2 155 000 до 2 565 000 Р
Семейные универсалы – это визитная карточка шведской компании. Новый Volvo V60 гармонично сочетает в себе элегантность и практичность. Автомобиль вполне сможет соперничать с представителями класса SUV, которые в последнее время стремительно набирают популярность. В Volvo официально подтвердили появление в дальнейшем вседорожной версии универсала. V60 Cross Country получит защитный обвес и увеличенный клиренс.

Новый универсал построен на актуальной модульной платформе SPA, которая лежит в основе XC60 и XC90. При смене поколений автомобиль немного прибавил в размерах, а вместимость багажного отделения увеличилась на 99 литров. Теперь объем багажника составляет 529 литров, а при сложенных задних сидениях – 1 364 литра. По словам разработчиков, новый V60 – самый вместительный в своем классе.

Моторная гамма состоит из бензиновых и дизельных агрегатов. Бензиновая линейка представлена моторами Т5 (225 л.с.) и T6 (275 л.с.), дизельная – D3 (135 л.с.) и D4 (165 л.с.). Также для универсала предусмотрены две гибридные установки Twin Engine AWD: T6 (340 л.с.) и Т8 (390 л.с.). 

Универсал Volvo V60 – это, прежде всего, семейный автомобиль. Поэтому инженеры компании большое внимание уделили системам безопасности. Уже в базовой комплектации автомобиль получил полный набор электронных помощников, используемых на старших моделях XC90. Например, уникальная система City Safety распознает дорожные знаки, пешеходов или крупных животных на дороге и активирует автоматическое плавное торможение, чтобы избежать столкновения или смягчить удар. Модернизированная система Pilot Assist способна частично взять на себя функции автопилота на трассах с хорошей разметкой на скорости до 130 км/ч.

Универсал V60 примет участие в программе Care by Volvo. Теперь необязательно покупать машину и платить всю сумму сразу. Клиент может оформить «подписку» и ежемесячно платить за использование автомобиля. В фиксированную абонентскую плату, помимо взноса за автомобиль, входит страховка, мойка и заправка. Первым по программе подписки стал доступен компактный кроссовер XC40. Ежемесячная плата составляет около 840 долларов.

Публичная премьера Volvo V60 нового поколения состоится в марте на автосалоне в Женеве. Сразу после этого автомобиль поступит в продажу. Поставки новинки в Россию пока не планируются, в связи с низким спросом на автомобили типа «универсал». Сейчас в салонах дилеров продается вседорожная версия нынешнего поколения V60 Cross Country по цене от 2 195 000 рублей. 
Новинки и концепт кары Вольво В6
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Volvo V60 представлен официально
{{model_6249}}Семейные универсалы – это визитная карточка шведской компании. Новый Volvo V60 гармонично сочетает в себе элегантность и практичность. Автомобиль вполне сможет соперничать с представителями класса SUV, которые в последнее время стремительно набирают популярность. В Volvo официально подтвердили появление в дальнейшем вседорожной версии универсала. V60 Cross Country получит защитный обвес и увеличенный клиренс.Новый универсал построен на актуальной модульной платформе SPA, которая лежит в основе XC60 и XC90. При смене поколений автомобиль немного прибавил в размерах, а вместимость багажного отделения увеличилась на 99 литров. Теперь объем багажника составляет 529 литров, а при сложенных задних сидениях – 1 364 литра. По словам разработчиков, новый V60 – самый вместительный в своем классе.Моторная гамма состоит из бензиновых и дизельных агрегатов. Бензиновая линейка представлена моторами Т5 (225 л.с.) и T6 (275 л.с.), дизельная – D3 (135 л.с.) и D4 (165 л.с.). Также для универсала предусмотрены две гибридные установки Twin Engine AWD: T6 (340 л.с.) и Т8 (390 л.с.). Универсал Volvo V60 – это, прежде всего, семейный автомобиль. Поэтому инженеры компании большое внимание уделили системам безопасности. Уже в базовой комплектации автомобиль получил полный набор электронных помощников, используемых на старших моделях XC90. Например, уникальная система City Safety распознает дорожные знаки, пешеходов или крупных животных на дороге и активирует автоматическое плавное торможение, чтобы избежать столкновения или смягчить удар. Модернизированная система Pilot Assist способна частично взять на себя функции автопилота на трассах с хорошей разметкой на скорости до 130 км/ч.Универсал V60 примет участие в программе Care by Volvo. Теперь необязательно покупать машину и платить всю сумму сразу. Клиент может оформить «подписку» и ежемесячно платить за использование автомобиля. В фиксированную абонентскую плату, помимо взноса за автомобиль, входит страховка, мойка и заправка. Первым по программе подписки стал доступен компактный кроссовер XC40. Ежемесячная плата составляет около 840 долларов.Публичная премьера Volvo V60 нового поколения состоится в марте на автосалоне в Женеве. Сразу после этого автомобиль поступит в продажу. Поставки новинки в Россию пока не планируются, в связи с низким спросом на автомобили типа «универсал». Сейчас в салонах дилеров продается вседорожная версия нынешнего поколения V60 Cross Country по цене от 2 195 000 рублей. 
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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