22 февраля 2018, 11:15
Volvo V60 представлен официально
Компания Volvo на специальном мероприятии в Стокгольме подробно рассказала об универсале V60 нового поколения. Автомобиль получил новый облик, гибридную силовую установку и все современные системы безопасности.
Volvo V60 Cross Country
Выпускается с 2015 г.
Новый от 2 155 000 до 2 565 000 Р
Новый универсал построен на актуальной модульной платформе SPA, которая лежит в основе XC60 и XC90. При смене поколений автомобиль немного прибавил в размерах, а вместимость багажного отделения увеличилась на 99 литров. Теперь объем багажника составляет 529 литров, а при сложенных задних сидениях – 1 364 литра. По словам разработчиков, новый V60 – самый вместительный в своем классе.
Моторная гамма состоит из бензиновых и дизельных агрегатов. Бензиновая линейка представлена моторами Т5 (225 л.с.) и T6 (275 л.с.), дизельная – D3 (135 л.с.) и D4 (165 л.с.). Также для универсала предусмотрены две гибридные установки Twin Engine AWD: T6 (340 л.с.) и Т8 (390 л.с.).
Универсал Volvo V60 – это, прежде всего, семейный автомобиль. Поэтому инженеры компании большое внимание уделили системам безопасности. Уже в базовой комплектации автомобиль получил полный набор электронных помощников, используемых на старших моделях XC90. Например, уникальная система City Safety распознает дорожные знаки, пешеходов или крупных животных на дороге и активирует автоматическое плавное торможение, чтобы избежать столкновения или смягчить удар. Модернизированная система Pilot Assist способна частично взять на себя функции автопилота на трассах с хорошей разметкой на скорости до 130 км/ч.
Универсал V60 примет участие в программе Care by Volvo. Теперь необязательно покупать машину и платить всю сумму сразу. Клиент может оформить «подписку» и ежемесячно платить за использование автомобиля. В фиксированную абонентскую плату, помимо взноса за автомобиль, входит страховка, мойка и заправка. Первым по программе подписки стал доступен компактный кроссовер XC40. Ежемесячная плата составляет около 840 долларов.
Публичная премьера Volvo V60 нового поколения состоится в марте на автосалоне в Женеве. Сразу после этого автомобиль поступит в продажу. Поставки новинки в Россию пока не планируются, в связи с низким спросом на автомобили типа «универсал». Сейчас в салонах дилеров продается вседорожная версия нынешнего поколения V60 Cross Country по цене от 2 195 000 рублей.
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное