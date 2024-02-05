За рулем автомобиля в очках дополненной реальности. Что может пойти не так?

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Apple не называет Vision Pro гарнитурой и не употребляет слово «очки». Отдел маркетинга посчитал, что лучше всего назвать новый продукт пространственным компьютером. Устройство объединяет в себе функционал смартфона и AR/VR-гарнитуры, предлагая принципиально новый опыт. В них можно буквально на ходу работать над проектами, общаться с близкими или смотреть фильмы. Управление осуществляется голосом, а также при помощи жестов и глаз. Со стороны смотреть на человека в Apple Vision Pro смешно и жутко одновременно: он смотрит в одну точку, разговаривает сам с собой и размахивает руками.

Первые владельцы Apple Vision Pro тестируют их в разных обстоятельствах. Некоторые даже рискнули сесть за руль автомобиля. Один решил прокатился в «очках» на своей Tesla Model Y, используя режим беспилотного вождения Tesla (FSD). К счастью, ничего не произошло, водителя быстро остановила полиция. Второй сел за руль электрического пикапа Tesla Cybertruck массой свыше 3 тонн. Видео с этим водителем слишком короткое, но, надеемся, что и в этом случае обошлось без пострадавших. Хотя страшно представить, что может произойти, например, в случае сбоя ПО, в Tesla или Apple, когда тяжелый внедорожник превратится в неуправляемый снаряд.

В США Apple Vision Pro стоит от 3 500 долларов. В Россию устройство официально не поставляется, но некоторые фирмы предлагают привезти его за 500 – 700 тысяч рублей.

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