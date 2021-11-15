10 самых популярных внедорожников осени 2021 года в России
Hyundai Creta
Первое место по продажам продолжает удерживать южнокорейская модель. В этом году стартовали продажи Creta второго поколения, и только за октябрь было реализовано более 5 тыс. единиц. Однако, в годовом выражении продажи несколько снизились – за первые 10 месяцев года было продано на 299 машин меньше, чем год назад.
Toyota RAV4
Еще один бессменный лидер по продажам в российском сегменте внедорожников японская Toyota RAV4. В октябре россияне купили более 3.5 тыс. машин, а по итогам первых 10 месяцев года, продажи модели в РФ выросли на 1020 единиц.
Renault Duster
Тройку лидеров замыкает новый Duster второго поколения, его продажи в России стартовали весной этого года. Если сравнивать продажи нового Duster с моделью первого поколения, то год назад модель продавалась чуть активнее. Однако в годовом выражении продажи внедорожника выросли более чем на 8 тыс. единиц.
Niva Legend
По итогам 10 месяцев 2021 года продажи этой модели оказались на 5 тыс. единиц выше, чем годом ранее. При этом если сравнивать только продажи по месяцам, то год назад в октябре было продано на 3 тыс. машин больше. При этом модель остается самым дешевым внедорожником на российском рынке, ее цена около 700 тыс. рублей.
Nissan Qashqai
По итогам 10 месяцев продажи модели снизились более чем на 2 тыс. единиц. Но эта японская модель все еще остается в списке самых продаваемых с результатом 2,2 тыс. машин за октябрь.
Nissan X-Trail
С небольшим отрывом от Qashqai идет еще один Nissan, у X-Trail в октябре 2021 года было реализовано 2181 единиц, что на 368 машин меньше, чем в октябре прошлого года. Более того, по итогу первых 10 месяцев года продажи снизились на 1,7 тыс. машин.
Chery Tiggo 7 Pro
Набирают позиции в рейтинге популярности китайские бренды. Машин Chery Tiggo 7 Pro в октябре 2021 года было продано 1795 штук, что более чем в два раза превышает продажи октября прошлого года.
Mazda CX-5
Японский CX-5 демонстрирует удивительную стабильность продаж, в октябре 2021 было продано на 133 единицы больше, чем в октябре 2020 года. По итогу 10 месяцев 2021 года продажи выросли на 7 единиц, то есть остались почти на том же уровне, что и год назад.
Chery Tiggo 4
Компактный китайский внедорожник попал в число самых продаваемых в России по данным октября с результатом 1699 единиц. Это более чем на 1 тыс. машин, чем было продано год назад. Не исключено, что уже через год китайские бренды существенно потеснят на российском рынке «корейцев» и некоторых «японцев».
Kia Sportage
Замыкает десятку самых продаваемых в России кроссоверов южнокорейский Kia Sportage. Он совсем немного уступил «китайцу», за октябрь было реализовано 1692 единицы. Однако, это почти на тысячу машин меньше, чем было продано год назад, а по итогам 10 месяцев года продажи модели упали на 1,2 тыс. Возможно, ситуация изменится, когда на рынке появится Sportage нового поколения, который уже сейчас бьет все рекорды на родине в Южной Корее.
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- 1 049 999 РToyota RAV4 2006 в Москве
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- 460 000 РToyota RAV4 2016 в Москве
- 2 352 400 РKIA Sportage 2020 в Москве
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