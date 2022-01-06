5 самых дорогих машин из СССР: что можно купить в России
ГАЗ-22 «Волга» в кузове универсал
В 60-е машина в СССР оставалась роскошью, тем более такая просторная. Чтобы стать обладателем новенького универсала ГАЗ-22, нужен был блат, просто так такая «Волга» не могла достаться советскому гражданину. Почти все универсалы, а было их более 20 тыс. единиц, поступали на госслужбу. Многие оказались в числе машин скорой помощи, позже они все же попали в частные руки. Среди убиты и ржавых, есть очень достойные экземпляры, правда их стоимость от 1 млн. рублей и выше.
ГАЗ-М20 «Победа»
Говорят, что первым вариантом названия была «Родина», но Сталин не одобрил – как можно продавать Родину?! В итоге в 1946 году вышла новенькая «Победа», цену которой назначил сам Иосиф Виссарионович – 16 тыс. рублей. За все годы выпуска модели цена оставалась неизменной. До наших дней не сохранилось ни одной «Победы» из первой партии, но есть множество предложений машин 50-х годов выпуска. От абсолютно «убитых» за 45 тыс. рублей, до полностью отреставрированной машины за 5,2 млн рублей. Средняя цена «Победы» в хорошем состоянии около 1 млн рублей.
Москвич-411 полноприводный вседорожник
Это очень редкая машина, так что в продаже ее не часто встретишь, в период с 1958 по 1961 год было собрано всего 1515 таких «Москвичей». Те что дожили до наших дней в основном годятся только на металлолом. Однако есть и машины на ходу стоимостью от 200 тыс. рублей, а за один экземпляр из Благовещенска продавец хочет 3 млн рублей! Объявление сравнительно свежее – октябрь 2021.
Москвич-400-420А
Не секрет, что в основе этого послевоенного «Москвича» лежит трофейный Opel Kadett K38. Модель выпускалась с 1946 по 1952 год, причем с 1949 делали машины с откидным мягким верхом. Сделано это было не ради поездки «с ветерком», а из-за сложностей штамповки крыши. Особо дорогими являются уцелевшие оригинальные кабриолеты, но и седаны с металлической крышей в отреставрированном состоянии стоят немалых денег. А за фургон, созданный на базе такого седана, придется отдать уже более 5 млн рублей.
ГАЗ-12 (ЗИМ)
Самым дорогим советским автомобилем остается советский лимузин, его стоимость сейчас может достигать 20 млн рублей! Модель была в производстве с 1949 по 1959 годы, всего успели выпустить более 21,5 тыс. экземпляров. Что примечательно – не все они попали в руки аппаратчиков и госструктур. Правда, основная часть роскошных 6-7-местных автомобилей оказывалась в частном владении только после перепродажи, все же новая машина стоила более 20 тыс. рублей! Сейчас средняя цена машины в приличном состоянии 1,5 млн рублей, отреставрированные можно найти за 3-5 и более миллионов рублей. Интерес машина представляет чисто коллекционный, а ее реставрация и содержание могут вылиться в непомерные расходы.
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