Самодельный «Ленинград»: для послевоенных 1950-х это была бомба
Снимок не самого, скажем так, обычного советского легкового автомобиля сделан в 1958 году американским фотографом Джоном Шульцем. А это значит, что машине на тот момент стукнуло 2 года. Талантливый ленинградец работал над своим проектом 3 года, полностью «открывашка» была готова в 1956-м. Как видно на фото, лицевая часть кабриолета суть «морда» от престижного ГАЗ-12 «ЗиМ».
«Ленинград», как говорят люди знающие, не был первенцем Аркадия Бабича. Еще в 1952-м он собрал машину, под капот которой уместил движок V2 от мотоцикла. Динамика того автомобиля показалась «кулибину» недостаточной, и он загорелся создать что-то более резвое.
С большим мотором ехал быстро
Да, он слыл настоящим «прожорой», но, во-первых, цена моторного топлива в те годы была копеечной, а, во-вторых, этот недостаток компенсировала величина максимальной скорости – 130 км/ч. Трудно с ходу назвать советскую легковушку образца 1950-х, которая бы ехала так быстро.
Из Крыма на берега Невы за 20 часов
«Самоделка» Бабича была замечена не только пешеходами и многочисленными водителями других машин, но также редакцией журнала «За Рулем». В 1959 году на его страницах появилась небольшая заметка, в которой рассказывалось о поездке Аркадия Бабича из Симферополя в Ленинград.
Кабриолет преодолел недетское расстояние в 2125 км (в одну сторону) всего за 20 часов. Видимо, автовладелец жал на гашетку что есть сил, потому что при большом аппетите автомобиля приходилось часто заруливать на автозаправочные станции, теряя «чистое время».
Состояние на «троечку»
Сохранилось интересное воспоминание от некоего г-на Хаинова, датированное не таким и далеким прошлым: «Я случайно с ним пересекся где-то в начале 1990-х. Машина появилась в продаже в газете объявлений «Из рук в руки». По просьбе одного знакомого коллекционера я съездил посмотреть машину. Продавал ее некто Владимир Петрович Спирин.
Гражданина Хаинова поразили габариты «Ленинграда», он ему показался действительно огромным, поскольку занимал весь гараж. При этом сделка купли-продажи так и не состоялась — продавец запросил за «самоделку» аж 6 тыс. долларов. За такие деньги в тогдашнем Петербурге можно было купить полквартиры. ГАЗ-13 стоил приблизительно 3-3,5 тыс. долларов, а упомянутый нами ГАЗ-12 отдавали за одну тысячу долларов. «Дальнейшая судьба автомобиля мне неизвестна», - констатирует г-н Хаинов.
Говорят, что бабичевский «Ленинград» объявился в 2014 году на одном из аукционов. Подчеркивалось его ужасное состояние. Подробностей в отношении итогов тех торгов нет, но, вроде как, облик единственного в своем роде кабриолета удалось восстановить. А помог в этом тот самый цветной снимок американца Шульца, сделанного в 1958 году, которым мы можем наслаждаться в настоящее время.
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