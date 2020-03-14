«Брожу по Хельсинки лениво, в Финляндию приехал первый раз»…
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Фото пользователя 110km.ru
Россиян, и правда, летает в столицу страны Суоми немало. Однако главный аэропорт живет, в основном, за счет туристов с азиатского рынка (КНР, Япония и Ю. Корея). Поэтому пока что убытки из-за коронавируса у воздушной гавани немалые. А чего же ни китайцы, ни мы с вами не увидим в ближайшее время, но что нас непременно ждет в ближайшем будущем?
«Хельсинки распахнет кафе, с лесенки в море подшофе»
Город растянулся вдоль побережья, с запада на восток. Здесь не говорят «залив», как, скажем, в Санкт-Петербурге. Здесь говорят «море», ибо береговая линия сложная, много заливов и бухт. В составе архипелага 315 островов – маленьких и покрупнее, но обязательно живописных. На некоторых из них размещены рестораны, которые особо популярны в период с мая по октябрь. За островами – открытое море. Балтийское, соли в котором в 6-7 раз меньше, чем в южных морях.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Кто ж будет работать за 1000 евро
Квадратные метры здесь, в центре, дорогие, и в этом Хельсинки ничем не отличается от других столиц мира. Несмотря на то, что сосед Финляндии богат газом и готов поставить туда столько, сколько попросят, отапливать голубым топливом своим квартиры – занятие не из дешевых. Поэтому многие до сих пор активно используют для этих целей уголь. 67% жилья в стране Суоми покупаются, то есть частные дома. В Хельсинки по-другому – соотношение примерно 50:50.
Назвать официальную цифру минимальной заработной платы в Финляндии не получится, потому как нет закона об этом. Зато есть минимальное пособие – это порядка 700 евро. С них, естественно, высчитывается налог. Многие не видят смысла выходить на низкооплачиваемую 7,5-часовую работу в 1000 евро - лучше за 700 евро сидеть дома. Если зарплата - 1500 евро (брутто), то это также считается минимумом. В основном финны получают 3-3,5 тыс. евро (брутто) и платят с этой суммы примерно 10% в виде тех или иных налогов. При этом процент безработицы в 5,5-миллионном Суоми составляет 8-9% и считается самым большим в Скандинавии.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
«В Суоми навстречу зорям идут паромы Балтийским морем»
Промышленности в центре Хельсинки почти не осталось, все мануфактуры переехали на окраины. Остался лишь судостроительный завод, где вот уже более 150 лет строят сухогрузы и ледоколы. Кстати, в Финляндии в общей сложности работает 3 судостроительных завода – 2 в Хельсинки (у одного из них – российский владелец) и один в Турку, где под немецким контролем спускают на воду круизные лайнеры.
В Южной гавани в любое время года можно увидеть множество кораблей, паромов и яхт. Зрелище, признаться, красивое. Обязательно каждый день с 10 до 17 часов вы увидите в гавани большие паромы «Викинг Лайн» (финская компания) и «Силья Лайн» (эстонская). Они способны ходить во льдах толщиной до 1,5 метра. Обычно лед здесь 30-40 см, и паромы режут его играючи. Но если морозы сибирские, приходится прибегать к услугам ледоколов – их на всякий пожарный тут 6 единиц.
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Unsplash.com
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Городская «визитка»
В городе всего 3 площади. На рыночной зимой, как правило, располагается парковка, а летом идут продажи. Но «открыточная» площадь, естественно, Сенатская. Она тут, в непосредственной близости с Южной гаванью. Ее доминанта – здоровый и красивый Кафедральный собор, а также памятник Александру II. Его установили в 1894 году в память о восстановлении императором Александром II финского парламентаризма. На южной стороне площади находится старейшее каменное здание в городе — Дом Седерхольма, а также Дом Бока.
Архитектура Сенатской площади мелькает в голливудских фильмах образца 1960-х, посвященных якобы Санкт-Петербургу. Фильмы те, прямо скажем, не самые качественные, но не это важно, и о них мало кто тут вспоминает. Особый колорит на Сенатской царит 12 июня, когда празднуется День рождения Хельсинки. Будет свободная дата, и если отступит коронавирус, обязательно приезжайте.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Под покровом Маннергейма
Посмотреть есть что: будучи на службе у российского императора, Георгиевский кавалер Карл Густав Маннергейм много ездил по миру, собирал различные интересные вещи. Любил охотиться, поэтому в коллекции музея есть даже шкуры тигров. Очень популярный в Финляндии напиток - шнапс маршала Маннергейма. Это ароматный коктейль крепостью 40 градусов. Его можно приобрести в том числе в Duty Free, будет хороший подарок.
На проспекте Маннергейма располагается множество важных зданий, в том числе парламент и современное здание новой библиотеки. Поблизости мечеть, польский костел и синагога. Это еще со времен Александра II. Именно при нем в Хельсинки стали приезжать люди разных национальностей и уживаться вместе. Русскоязычная община при царе – это преимущественно военные и купцы. Среди наиболее известных имен - Киселевы (открыл сахарный завод), Табуновы и Чернышевы (сделки с недвижимостью), Синебрюхов (пивзавод).
Фото пользователя 110km.ru
Фото из открытых источников
Фото: Guruturizma.ru
Фото: Guruturizma.ru
Фото: Domofoto.ru
Рядом с кладбищем, расположенным в западной части Хельсинки, действует песчаный пляж. Море в этом районе неглубокое, и вода летом нагревается. Здесь же сквер с памятником Сибелиусу (открыт в 1967-м). Поблизости некая скульптурная абстракция из 600 труб. Автор представила ее «храмом музыки», но глаз не обремененного высоким порывом туриста почему-то видит в композиции музыкальный инструмент орган. При этом, напомним, что Сибелиус не писал органную музыку, а творил в жанре симфонии.
От сквера немного в сторону моря, и мы увидим резиденции финских президента и премьера. Они люди простые, их зачастую можно запросто встретить в супермаркете. Но нам, увы, этого не понять. А жаль…
Как добраться
Из Москвы:
- прямыми рейсами Finnair или «Аэрофлота» (1 час 40 минут или 1 час 50 минут в пути);
- поездом «Лев Толстой» — от 3861 руб. за купе (14 часов 20 минут).
Из Санкт-Петербурга:
- прямыми рейсами Finnair (1 час в пути);
- на скоростном поезде Allegro (3 часа 27 минут);
- комфортабельными автобусами Lux Express (7 часов 35 минут);
- маршрутными микроавтобусами.
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