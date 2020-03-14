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14 марта 2020, 17:01

«Брожу по Хельсинки лениво, в Финляндию приехал первый раз»…

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Фото пользователя 110km.ru
Эпидемия коронавируса, надеемся, не вечна, а, значит, воздушные ворота Хельсинки вынуждены будут вновь распахнуться для интуристов, к коим принадлежим и мы с вами.
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Россиян, и правда, летает в столицу страны Суоми немало. Однако главный аэропорт живет, в основном, за счет туристов с азиатского рынка (КНР, Япония и Ю. Корея). Поэтому пока что убытки из-за коронавируса у воздушной гавани немалые. А чего же ни китайцы, ни мы с вами не увидим в ближайшее время, но что нас непременно ждет в ближайшем будущем?

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В городе с населением 650 000 человек в свое время хотели активно использовать при строительстве зданий мрамор. Но вот не получилось – погодные условия, что называется, не самые, а мрамор - материал дорогой и хрупкий, со временем начинает трескаться и крошиться. Зато вокруг множество скал – на них, собственно говоря, Хельсинки и построен. Кирпич, как строительный материал, дорог до сих пор. Поэтому если увидели кирпичный дом, знайте, что хозяин – человек обеспеченный.

«Хельсинки распахнет кафе, с лесенки в море подшофе»

Город растянулся вдоль побережья, с запада на восток. Здесь не говорят «залив», как, скажем, в Санкт-Петербурге. Здесь говорят «море», ибо береговая линия сложная, много заливов и бухт. В составе архипелага 315 островов – маленьких и покрупнее, но обязательно живописных. На некоторых из них размещены рестораны, которые особо популярны в период с мая по октябрь. За островами – открытое море. Балтийское, соли в котором в 6-7 раз меньше, чем в южных морях. 

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

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Наши бывшие соотечественники, ныне проживающие за рубежом, довольно активно общаются между собой в социальных ...
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Каждый год 21 июля вступает в силу разрешение ловить пресноводных раков. Раньше нельзя – они должны вырасти в холодной воде. Чтобы попасть на это событие, столики в ресторанах бронируют заранее. Здесь же, в южной части города, можно увидеть причалы для стирки белья и ковриков – таковых аж 13 мест. Удивительно, но они очень популярны до сих пор, и муниципалитет это поддерживает. В солнечные дни люди приходят сюда стирать, а попутно загорают. Насколько это возможно для данной северной широты.

Кто ж будет работать за 1000 евро

Квадратные метры здесь, в центре, дорогие, и в этом Хельсинки ничем не отличается от других столиц мира. Несмотря на то, что сосед Финляндии богат газом и готов поставить туда столько, сколько попросят, отапливать голубым топливом своим квартиры – занятие не из дешевых. Поэтому многие до сих пор активно используют для этих целей уголь. 67% жилья в стране Суоми покупаются, то есть частные дома. В Хельсинки по-другому – соотношение примерно 50:50.

Назвать официальную цифру минимальной заработной платы в Финляндии не получится, потому как нет закона об этом. Зато есть минимальное пособие – это порядка 700 евро. С них, естественно, высчитывается налог. Многие не видят смысла выходить на низкооплачиваемую 7,5-часовую работу в 1000 евро - лучше за 700 евро сидеть дома. Если зарплата - 1500 евро (брутто), то это также считается минимумом. В основном финны получают 3-3,5 тыс. евро (брутто) и платят с этой суммы примерно 10% в виде тех или иных налогов. При этом процент безработицы в 5,5-миллионном Суоми составляет 8-9% и считается самым большим в Скандинавии.

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

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Молодежь служит в армии, правда, недолго – всего 6 месяцев. При желании отдать дано Родине могут и девушки, это не возбраняется. Самый популярные виды спорта – футбол и хоккей (50:50), притом, что еще недавно конкуренцию хоккею не мог составить никто. Образование бесплатное, учебный год начинается не как у всех – в середине августа. Медицина функционирует неплохо – во всяком случае, так о ней отзываются сами финны. Медстрахование преимущественно государственное, частная страховка – явление для страны практически новое.

«В Суоми навстречу зорям идут паромы Балтийским морем»

Промышленности в центре Хельсинки почти не осталось, все мануфактуры переехали на окраины. Остался лишь судостроительный завод, где вот уже более 150 лет строят сухогрузы и ледоколы. Кстати, в Финляндии в общей сложности работает 3 судостроительных завода – 2 в Хельсинки (у одного из них – российский владелец) и один в Турку, где под немецким контролем спускают на воду круизные лайнеры.

В Южной гавани в любое время года можно увидеть множество кораблей, паромов и яхт. Зрелище, признаться, красивое. Обязательно каждый день с 10 до 17 часов вы увидите в гавани большие паромы «Викинг Лайн» (финская компания) и «Силья Лайн» (эстонская). Они способны ходить во льдах толщиной до 1,5 метра. Обычно лед здесь 30-40 см, и паромы режут его играючи. Но если морозы сибирские, приходится прибегать к услугам ледоколов – их на всякий пожарный тут 6 единиц.

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото: Unsplash.com

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Ранее мы писали
Информация для тех, кто на автомобиле ездит в сопредельную Финляндию. Начиная с 1 июня 2020 года, местное ...
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Архитектурный ансамбль гавани интересный, поэтому на набережной всегда масса туристов. Из-за рыночных палаток можно разглядеть колесо обозрения. Финны, как я понял, немного сетуют, что оно небольшое, всего 40 метров. Но зато своим кругом оно не мешает любоваться другими видами, сложившимися еще в XIX веке. 

Городская «визитка»

В городе всего 3 площади. На рыночной зимой, как правило, располагается парковка, а летом идут продажи. Но «открыточная» площадь, естественно, Сенатская. Она тут, в непосредственной близости с Южной гаванью. Ее доминанта – здоровый и красивый Кафедральный собор, а также памятник Александру II. Его установили в 1894 году в память о восстановлении императором Александром II финского парламентаризма. На южной стороне площади находится старейшее каменное здание в городе — Дом Седерхольма, а также Дом Бока.

Архитектура Сенатской площади мелькает в голливудских фильмах образца 1960-х, посвященных якобы Санкт-Петербургу. Фильмы те, прямо скажем, не самые качественные, но не это важно, и о них мало кто тут вспоминает. Особый колорит на Сенатской царит 12 июня, когда празднуется День рождения Хельсинки. Будет свободная дата, и если отступит коронавирус, обязательно приезжайте.

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Под покровом Маннергейма

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«Бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку». Нам, людям XXI века, считающим устрицы самым настоящим ...
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По улочкам Хельсинки бегают симпатичные трамвайчики. В городе даже есть свое метро. Пусть всего с одной линией и на фоне нашего не очень красивое, но и население города, напомним, всего 650 000 человек. Главный проспект носит имя маршала Маннергейма, что неудивительно. Его здесь любят и чтят память. Ему посвящен единственный в городе конный памятник, работает Дом-музей маршала Маннергейма. Он частный, открыт лишь с четверга по воскресенье.

Посмотреть есть что: будучи на службе у российского императора, Георгиевский кавалер Карл Густав Маннергейм много ездил по миру, собирал различные интересные вещи. Любил охотиться, поэтому в коллекции музея есть даже шкуры тигров. Очень популярный в Финляндии напиток - шнапс маршала Маннергейма. Это ароматный коктейль крепостью 40 градусов. Его можно приобрести в том числе в Duty Free, будет хороший подарок.  

На проспекте Маннергейма располагается множество важных зданий, в том числе парламент и современное здание новой библиотеки. Поблизости мечеть, польский костел и синагога. Это еще со времен Александра II. Именно при нем в Хельсинки стали приезжать люди разных национальностей и уживаться вместе. Русскоязычная община при царе – это преимущественно военные и купцы. Среди наиболее известных имен - Киселевы (открыл сахарный завод), Табуновы и Чернышевы (сделки с недвижимостью), Синебрюхов (пивзавод).

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото пользователя 110km.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото из открытых источников

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото: Guruturizma.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото: Guruturizma.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз

Фото: Domofoto.ru

Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Брожу по Хельсинки лениво в Финляндию приехал первый раз
Синебрюховы, кстати, охотно собирали предметы искусства, и сейчас в их доме работает музей. Тогда же в городе появился гарнизонный Александровский театр. Почти все эти люди захоронены на одном из трех городских кладбищ. Сегодня, увы, хоронить – вещь затратная, поэтому практикуется в основном кремация. К чести финнов, особо пышных надгробий нет - все просто и скромно. К слову, неместных в настоящее время в стране Суоми мало – порядка 5%.

Рядом с кладбищем, расположенным в западной части Хельсинки, действует песчаный пляж. Море в этом районе неглубокое, и вода летом нагревается. Здесь же сквер с памятником Сибелиусу (открыт в 1967-м). Поблизости некая скульптурная абстракция из 600 труб. Автор представила ее «храмом музыки», но глаз не обремененного высоким порывом туриста почему-то видит в композиции музыкальный инструмент орган. При этом, напомним, что Сибелиус не писал органную музыку, а творил в жанре симфонии.

От сквера немного в сторону моря, и мы увидим резиденции финских президента и премьера. Они люди простые, их зачастую можно запросто встретить в супермаркете. Но нам, увы, этого не понять. А жаль…

Как добраться

Из Москвы:

- прямыми рейсами Finnair или «Аэрофлота» (1 час 40 минут или 1 час 50 минут в пути);
- поездом «Лев Толстой» — от 3861 руб. за купе (14 часов 20 минут).

Из Санкт-Петербурга:

- прямыми рейсами Finnair (1 час в пути);
- на скоростном поезде Allegro (3 часа 27 минут);
- комфортабельными автобусами Lux Express (7 часов 35 минут);
- маршрутными микроавтобусами.


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«Брожу по Хельсинки лениво, в Финляндию приехал первый раз»…
Россиян, и правда, летает в столицу страны Суоми немало. Однако главный аэропорт живет, в основном, за счет туристов с азиатского рынка (КНР, Япония и Ю. Корея). Поэтому пока что убытки из-за коронавируса у воздушной гавани немалые. А чего же ни китайцы, ни мы с вами не увидим в ближайшее время, но что нас непременно ждет в ближайшем будущем? {{material_129262}} В городе с населением 650 000 человек в свое время хотели активно использовать при строительстве зданий мрамор. Но вот не получилось – погодные условия, что называется, не самые, а мрамор - материал дорогой и хрупкий, со временем начинает трескаться и крошиться. Зато вокруг множество скал – на них, собственно говоря, Хельсинки и построен. Кирпич, как строительный материал, дорог до сих пор. Поэтому если увидели кирпичный дом, знайте, что хозяин – человек обеспеченный. «Хельсинки распахнет кафе, с лесенки в море подшофе»Город растянулся вдоль побережья, с запада на восток. Здесь не говорят «залив», как, скажем, в Санкт-Петербурге. Здесь говорят «море», ибо береговая линия сложная, много заливов и бухт. В составе архипелага 315 островов – маленьких и покрупнее, но обязательно живописных. На некоторых из них размещены рестораны, которые особо популярны в период с мая по октябрь. За островами – открытое море. Балтийское, соли в котором в 6-7 раз меньше, чем в южных морях.  {{gallery_1967}} {{material_124264}} Каждый год 21 июля вступает в силу разрешение ловить пресноводных раков. Раньше нельзя – они должны вырасти в холодной воде. Чтобы попасть на это событие, столики в ресторанах бронируют заранее. Здесь же, в южной части города, можно увидеть причалы для стирки белья и ковриков – таковых аж 13 мест. Удивительно, но они очень популярны до сих пор, и муниципалитет это поддерживает. В солнечные дни люди приходят сюда стирать, а попутно загорают. Насколько это возможно для данной северной широты.Кто ж будет работать за 1000 евроКвадратные метры здесь, в центре, дорогие, и в этом Хельсинки ничем не отличается от других столиц мира. Несмотря на то, что сосед Финляндии богат газом и готов поставить туда столько, сколько попросят, отапливать голубым топливом своим квартиры – занятие не из дешевых. Поэтому многие до сих пор активно используют для этих целей уголь. 67% жилья в стране Суоми покупаются, то есть частные дома. В Хельсинки по-другому – соотношение примерно 50:50. Назвать официальную цифру минимальной заработной платы в Финляндии не получится, потому как нет закона об этом. Зато есть минимальное пособие – это порядка 700 евро. С них, естественно, высчитывается налог. Многие не видят смысла выходить на низкооплачиваемую 7,5-часовую работу в 1000 евро - лучше за 700 евро сидеть дома. Если зарплата - 1500 евро (брутто), то это также считается минимумом. В основном финны получают 3-3,5 тыс. евро (брутто) и платят с этой суммы примерно 10% в виде тех или иных налогов. При этом процент безработицы в 5,5-миллионном Суоми составляет 8-9% и считается самым большим в Скандинавии. {{gallery_1968}} {{material_129211}} Молодежь служит в армии, правда, недолго – всего 6 месяцев. При желании отдать дано Родине могут и девушки, это не возбраняется. Самый популярные виды спорта – футбол и хоккей (50:50), притом, что еще недавно конкуренцию хоккею не мог составить никто. Образование бесплатное, учебный год начинается не как у всех – в середине августа. Медицина функционирует неплохо – во всяком случае, так о ней отзываются сами финны. Медстрахование преимущественно государственное, частная страховка – явление для страны практически новое.«В Суоми навстречу зорям идут паромы Балтийским морем»Промышленности в центре Хельсинки почти не осталось, все мануфактуры переехали на окраины. Остался лишь судостроительный завод, где вот уже более 150 лет строят сухогрузы и ледоколы. Кстати, в Финляндии в общей сложности работает 3 судостроительных завода – 2 в Хельсинки (у одного из них – российский владелец) и один в Турку, где под немецким контролем спускают на воду круизные лайнеры.В Южной гавани в любое время года можно увидеть множество кораблей, паромов и яхт. Зрелище, признаться, красивое. Обязательно каждый день с 10 до 17 часов вы увидите в гавани большие паромы «Викинг Лайн» (финская компания) и «Силья Лайн» (эстонская). Они способны ходить во льдах толщиной до 1,5 метра. Обычно лед здесь 30-40 см, и паромы режут его играючи. Но если морозы сибирские, приходится прибегать к услугам ледоколов – их на всякий пожарный тут 6 единиц. {{gallery_1970}} {{material_128766}} Архитектурный ансамбль гавани интересный, поэтому на набережной всегда масса туристов. Из-за рыночных палаток можно разглядеть колесо обозрения. Финны, как я понял, немного сетуют, что оно небольшое, всего 40 метров. Но зато своим кругом оно не мешает любоваться другими видами, сложившимися еще в XIX веке.  Городская «визитка»В городе всего 3 площади. На рыночной зимой, как правило, располагается парковка, а летом идут продажи. Но «открыточная» площадь, естественно, Сенатская. Она тут, в непосредственной близости с Южной гаванью. Ее доминанта – здоровый и красивый Кафедральный собор, а также памятник Александру II. Его установили в 1894 году в память о восстановлении императором Александром II финского парламентаризма. На южной стороне площади находится старейшее каменное здание в городе — Дом Седерхольма, а также Дом Бока.Архитектура Сенатской площади мелькает в голливудских фильмах образца 1960-х, посвященных якобы Санкт-Петербургу. Фильмы те, прямо скажем, не самые качественные, но не это важно, и о них мало кто тут вспоминает. Особый колорит на Сенатской царит 12 июня, когда празднуется День рождения Хельсинки. Будет свободная дата, и если отступит коронавирус, обязательно приезжайте.{{gallery_1966}} Под покровом Маннергейма{{material_127918}} По улочкам Хельсинки бегают симпатичные трамвайчики. В городе даже есть свое метро. Пусть всего с одной линией и на фоне нашего не очень красивое, но и население города, напомним, всего 650 000 человек. Главный проспект носит имя маршала Маннергейма, что неудивительно. Его здесь любят и чтят память. Ему посвящен единственный в городе конный памятник, работает Дом-музей маршала Маннергейма. Он частный, открыт лишь с четверга по воскресенье. Посмотреть есть что: будучи на службе у российского императора, Георгиевский кавалер Карл Густав Маннергейм много ездил по миру, собирал различные интересные вещи. Любил охотиться, поэтому в коллекции музея есть даже шкуры тигров. Очень популярный в Финляндии напиток - шнапс маршала Маннергейма. Это ароматный коктейль крепостью 40 градусов. Его можно приобрести в том числе в Duty Free, будет хороший подарок.   На проспекте Маннергейма располагается множество важных зданий, в том числе парламент и современное здание новой библиотеки. Поблизости мечеть, польский костел и синагога. Это еще со времен Александра II. Именно при нем в Хельсинки стали приезжать люди разных национальностей и уживаться вместе. Русскоязычная община при царе – это преимущественно военные и купцы. Среди наиболее известных имен - Киселевы (открыл сахарный завод), Табуновы и Чернышевы (сделки с недвижимостью), Синебрюхов (пивзавод). {{gallery_1969}} Синебрюховы, кстати, охотно собирали предметы искусства, и сейчас в их доме работает музей. Тогда же в городе появился гарнизонный Александровский театр. Почти все эти люди захоронены на одном из трех городских кладбищ. Сегодня, увы, хоронить – вещь затратная, поэтому практикуется в основном кремация. К чести финнов, особо пышных надгробий нет - все просто и скромно. К слову, неместных в настоящее время в стране Суоми мало – порядка 5%.Рядом с кладбищем, расположенным в западной части Хельсинки, действует песчаный пляж. Море в этом районе неглубокое, и вода летом нагревается. Здесь же сквер с памятником Сибелиусу (открыт в 1967-м). Поблизости некая скульптурная абстракция из 600 труб. Автор представила ее «храмом музыки», но глаз не обремененного высоким порывом туриста почему-то видит в композиции музыкальный инструмент орган. При этом, напомним, что Сибелиус не писал органную музыку, а творил в жанре симфонии. От сквера немного в сторону моря, и мы увидим резиденции финских президента и премьера. Они люди простые, их зачастую можно запросто встретить в супермаркете. Но нам, увы, этого не понять. А жаль…Как добратьсяИз Москвы:- прямыми рейсами Finnair или «Аэрофлота» (1 час 40 минут или 1 час 50 минут в пути);- поездом «Лев Толстой» — от 3861 руб. за купе (14 часов 20 минут).Из Санкт-Петербурга:- прямыми рейсами Finnair (1 час в пути);- на скоростном поезде Allegro (3 часа 27 минут);- комфортабельными автобусами Lux Express (7 часов 35 минут);- маршрутными микроавтобусами.
2020-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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