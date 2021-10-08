Что посмотреть в Туле: едем знакомиться с историей самовара
Фото: И. Братуха
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Тянет к доброй и продолжительной беседе. Недаром на Руси говорили: «С самоваром чай важнее, а беседа веселее».
«Самовар кипит – уходить не велит»
Пословиц и поговорок про самовар придумано немало. А вы знаете, что самовар – предмет самодостаточный? А почему? Да потому что сам себя варит. Чтобы вскипятить воду, необходимо предпринять ряд нехитрый действий, с которыми, в общем-то, справится любой человек.
Надо снять тушилку, которая закрывает жаровню, потом снимаем кольцо (крышку), которая закрывает сосуд с водой. Наливаем внутрь воду, только после этого закладываем на 2/3 объема жаровни топливо (древесный уголь), и это при закрытом кольце. Дальше закладываем щипу, все топливо должно заполнить вертикально жаровню, ибо огонь будет быстро делать свою работу. Для аромата можно добавить шишек. Вот только в качестве топлива шишки использовать не надо, потому что при сгорании они выделяют смолу, которая может вывести из строя колосник, который находится в нижней части жаровни и на котором располагается горящее топливо.
Длинной лучинкой или спичкой поджигаем топливо, огонь быстро разгорается, для усиления тяги на жаровню сверху одевают трубу. Труба отводит дым, то есть он не будет в большом количестве клубиться вокруг самовара. Понятно, что дыма при любом раскладе не избежать, даже при наличии трубы. Поэтому чай лучше готовить на улице, даже если зимой имеет место т.н. конфликт температур, и нагрев занимает больше времени.
Когда вода закипит, об этом нам сообщит паровичок (душничок) - он начнет стучать, и это знак, что мы должны потушить огонь внутри. Для этого на жаровню надевается тушилка или заглушка (заливать водой не стоит). Снимаем тушилку и на конфорку (бывает съемной или целостной с кольцом) ставим заварочный чайник – минут этак на 5, пока несем самовар к столу. Разливаем… За счет того, что жаровня остается еще горячей, вода также долго будет таковой.
Жизнь показывает, что самовар опустошается быстро - никто по одной чашке, как правило, чай не пьет. «Самовар кипит – уходить не велит», и это вновь народная мудрость. Поэтому, опустошив содержимое самовара, его снова кипятят и снова пьют душистый чай.
Плеяда тульских фабрикантов
Описанное выше не столько личный опыт общения с самоваром, сколько усвоение материала, преподанного в одном из тульских специализированных музеев. В Туле и ее окрестностях таковых три. Причем, один из них – ведомственный, на заводе «Штамп», широкому кругу посетителей вход туда заказан. Есть еще частные коллекции. Тот музей, где побывал корреспондент 110km.ru, гордится обширным «ассортиментом» из более чем 600 самоваров. Это самая большая частная коллекция самоваров в России.
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Датой рождения самовара считается 1740 год. Правда, некоторые историки полагают, что он появился еще в 30-е годы XVIII века, дескать, в письменных источниках самовар упоминается как куб с трубой. Самые первые образцы использовались не только для кипячения воды под чай, но и для того, чтобы, например, мужчина мог с утра побриться, используя теплую воду. Куб с трубой часто брали в дорогу, он выручал в дальних путешествиях по матушке России.
Ранние образцы изготавливались из меди. Родиной самовара считается Урал, где исторически добывалась медь. Те первые изделия имели необычную, не привычную нам форму. Некоторые и вовсе были разборные, двухчастные. Заводов, которые изготавливали самовары, было в достатке. История сохранила до наших дней имена наиболее известных и сильных производителей – Осокины, Демидовы, Лисицыны, Маликовы, Копырзины, Воронцовы…
Именно Демидовы завезли самовар в Тулу, где у них были оружейные заводы и специалисты. При этом первыми массовый выпуск освоили другие оружейники (а впоследствии купцы) - Лисицыны. Произошло это в 1778 году. Дело приносило им хороший доход, поскольку самовар к тому времени перестал быть исключительно дорожным предметом. Он поселился в доме, на хозяйском столе: «Ни курицы, ни кошки, а самоварчик на окошке».
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
К концу XVIII века в Туле работало 8 фабрик, изготавливавших самовары, и их количество постоянно росло. К середине XIX века уже работало 52 завода, а в начале XX века – более 100 фабрик, плюс свыше 2000 кустарных мастерских. Во времена своего расцвета (1909-й) маленькая Тула выпускала более 660 000 самоваров в год. При этом был освоен импорт. Тульские самовары любили за их добротность и долговечность.
Наиболее интересными тульскими производителями самоваров считаются Баташевы – фабриканты, благотворители. Это были настоящие самоварные короли. Расцвет их фабрики, основанной в 1840-м, пришелся на 90-е годы XIX века. Тогда фабрика производила свыше 100 000 самоваров в год. Самовары коренного туляка Николая Воронцова – это преимущественно заказные варианты, он за количеством не гнался, нашел, как говорят сегодня, свою нишу. При этом его модели отличались редкой формой и необычным исполнением.
На слуху имя И. Ф. Копырзина. Он изначально работал на фабрике Маликовых, которых, кстати, однажды упомянул поэт В. Жуковский, хорошо учился, выгодно женился на богатой невесте. Благодаря этому изначально небольшие мастерские со временем превратились в мощную фабрику. Жизненный путь Копырзина, скорее, исключение из правил, однако на «самоварном» поприще он достиг больших успехов - стал обладателем золотых наград и Гран-При, полученных в Париже и Риме.
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Почему холостякам приглянулись самовары-«эгоисты»?
Идея самовара проходила в разные времена периоды трансформации. Когда, например, в моде царил стиль «ампир», он пришел и в область производства самоваров. Такие изделия были настоящим украшением стола и подчеркивали вкусы владельцев. Однако с практической точки зрения «ампирные» самовары были не безупречны: те же ручки не были снабжены деревянными вставками, переносить самовар с места на место было некомфортно.
Одно время были популярны самовары-кофейники. Они стали логическим ответом на ситуацию в обществе, вдруг полюбившем кофе. Промышленника пришлось придумать специальный самовар, который сегодня бы назвали кофеваркой. Были самовары-кухни - аналог современной корзинки для пикника. Главный предмет в таком комплекте – бульотка. Она, как известно, не доводит до кипения воду, поскольку не имеет внутреннего очага, а обогревается расположенной снизу горелкой (спиртовкой). Никогда не выходили из обихода дорожные самовары – их главная особенность в том, что они разборные. Их очень жаловали путешественники, поэтому производители обязательно имели такие образцы в своих модельных линейках.
Формы самоваров были самые разные. Наиболее распространенные – «банка», «бочонок», «ваза», «рюмка», «колонка», «яйцо». Быстрее всего закипала «рюмка», а самый оптимальный фасон – «банка». Объем самоваров в Российской империи мерился стаканами; на литры перешли лишь в советское время. Самые маленькие самовары – «детские», имели объем на 1-1,5 стакана. Самовары-«эгоисты» располагали объемом от 3 до 7 стаканов. Их, как правило, любили холостяки – они быстро закипали утром, пока хозяева собирались на службу. Модели «тет-а-тет» – от 6 до 12 стаканов. Самыми объемными для домашнего хозяйства считались ведерные самовары. Круче их были лишь трактирные, но они и «работали» на куда большую публику. В советские годы их стали называть буфетными, могли вмещать до 30 литров воды.
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
При изготовлении самоваров использовались 3 основных материала – латунь, латунь, покрытая никелированным слоем и томпак (эти были самые дорогие). Купить самовары можно было как штуками, так и пудами (в одном пуде умещалось 2-3 самовара). Штучные серийные образцы были самыми дорогими – до 25 рублей за штуку. Это немало, поскольку зарплата хорошего рабочего до революции была 30-35 рублей. Модели на заказ могли стоить более 200 рублей. При этом большинство населения покупали самовары у кустарей по 3-5 рублей.
Советские самовары
После революции все предприятия, производившие самовары, были национализированы. Но поскольку самовары людям все же были необходимы, пришлось возобновить работу этих фабрик. В советские годы на заводах трудились те же мастера, что и до революции, ведь времени прошло немного. Некоторый расцвет производства имел место во времена НЭП, когда разрешили частное предпринимательство.
Самовары изготавливались в той же стилистике, что использовалась в царское время. Разве что все чаще стали украшать изделия портретами Сталина, Ленина, других видных деятелей партии. Есть в коллекции музея личный самовар маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко. Он (самовар), кстати, с «ранениями», но в рабочем состоянии.
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Фото: samovarmuseum.ru
Помимо Тулы самовары изготавливали в Москве и Петербурге/Ленинграде. В столице было целых 17 фабрик – именно сюда приехали делать первые самовары с Урала, а уж потом в Тулу. Коллекционеры любят московские модели – они, как правило, заказные, с точными формами и деталями, не перегружены накладными украшениями. Но Тула все же подсуетилась - взяла количеством и закрепила за собой титул самоварной столицы, который оспорить сегодня просто невозможно.
P.S. Музей самоваров и бульоток расположен в Тульской области, Щекинском районе, д. Грумант, что недалеко от Ясной Поляны. Если ехать от Тулы, то это всего 24 км. Если ехать из Москвы, придется воспользоваться трассой М-2 и преодолеть 200 км.
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