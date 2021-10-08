Что посмотреть в Туле: едем знакомиться с историей самовара

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Audi Aurus Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Derways Dodge DongFeng DS FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Auto MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
8 октября 2021, 17:52

Что посмотреть в Туле: едем знакомиться с историей самовара

Прав Валентин Распутин: «Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого скусу. Водопой, да и только». Кто пробовал, знает: напиток получается какой-то особый, с душой что ли.
Фото: samovarmuseum.ru
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара

Тянет к доброй и продолжительной беседе. Недаром на Руси говорили: «С самоваром чай важнее, а беседа веселее».

«Самовар кипит – уходить не велит»

Пословиц и поговорок про самовар придумано немало. А вы знаете, что самовар – предмет самодостаточный? А почему? Да потому что сам себя варит. Чтобы вскипятить воду, необходимо предпринять ряд нехитрый действий, с которыми, в общем-то, справится любой человек.

Ранее мы писали
Год назад завершилась 11-летняя реставрация знаменитой 22-главой Преображенской церкви на острове Кижи. «Восьмое ...
Читать далее

Надо снять тушилку, которая закрывает жаровню, потом снимаем кольцо (крышку), которая закрывает сосуд с водой. Наливаем внутрь воду, только после этого закладываем на 2/3 объема жаровни топливо (древесный уголь), и это при закрытом кольце. Дальше закладываем щипу, все топливо должно заполнить вертикально жаровню, ибо огонь будет быстро делать свою работу. Для аромата можно добавить шишек. Вот только в качестве топлива шишки использовать не надо, потому что при сгорании они выделяют смолу, которая может вывести из строя колосник, который находится в нижней части жаровни и на котором располагается горящее топливо.

Длинной лучинкой или спичкой поджигаем топливо, огонь быстро разгорается, для усиления тяги на жаровню сверху одевают трубу. Труба отводит дым, то есть он не будет в большом количестве клубиться вокруг самовара. Понятно, что дыма при любом раскладе не избежать, даже при наличии трубы. Поэтому чай лучше готовить на улице, даже если зимой имеет место т.н. конфликт температур, и нагрев занимает больше времени.

Когда вода закипит, об этом нам сообщит паровичок (душничок) - он начнет стучать, и это знак, что мы должны потушить огонь внутри. Для этого на жаровню надевается тушилка или заглушка (заливать водой не стоит). Снимаем тушилку и на конфорку (бывает съемной или целостной с кольцом) ставим заварочный чайник – минут этак на 5, пока несем самовар к столу. Разливаем… За счет того, что жаровня остается еще горячей, вода также долго будет таковой.

Ранее мы писали
Запрет на посещение теплых заморских курортов внезапно показал, что внутренним может быть не только кровотечение ...
Читать далее

Жизнь показывает, что самовар опустошается быстро - никто по одной чашке, как правило, чай не пьет. «Самовар кипит – уходить не велит», и это вновь народная мудрость. Поэтому, опустошив содержимое самовара, его снова кипятят и снова пьют душистый чай.

Плеяда тульских фабрикантов

Описанное выше не столько личный опыт общения с самоваром, сколько усвоение материала, преподанного в одном из тульских специализированных музеев. В Туле и ее окрестностях таковых три. Причем, один из них – ведомственный, на заводе «Штамп», широкому кругу посетителей вход туда заказан. Есть еще частные коллекции. Тот музей, где побывал корреспондент 110km.ru, гордится обширным «ассортиментом» из более чем 600 самоваров. Это самая большая частная коллекция самоваров в России.

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара

Датой рождения самовара считается 1740 год. Правда, некоторые историки полагают, что он появился еще в 30-е годы XVIII века, дескать, в письменных источниках самовар упоминается как куб с трубой. Самые первые образцы использовались не только для кипячения воды под чай, но и для того, чтобы, например, мужчина мог с утра побриться, используя теплую воду. Куб с трубой часто брали в дорогу, он выручал в дальних путешествиях по матушке России.

Ранее мы писали
Какие-то 160 км от Краснодара в сторону гор – и вы оказываетесь в малоизвестном и, наверное, ничем не примечательном ...
Читать далее

Ранние образцы изготавливались из меди. Родиной самовара считается Урал, где исторически добывалась медь. Те первые изделия имели необычную, не привычную нам форму. Некоторые и вовсе были разборные, двухчастные. Заводов, которые изготавливали самовары, было в достатке. История сохранила до наших дней имена наиболее известных и сильных производителей – Осокины, Демидовы, Лисицыны, Маликовы, Копырзины, Воронцовы…

Именно Демидовы завезли самовар в Тулу, где у них были оружейные заводы и специалисты. При этом первыми массовый выпуск освоили другие оружейники (а впоследствии купцы) - Лисицыны. Произошло это в 1778 году. Дело приносило им хороший доход, поскольку самовар к тому времени перестал быть исключительно дорожным предметом. Он поселился в доме, на хозяйском столе: «Ни курицы, ни кошки, а самоварчик на окошке».

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара

К концу XVIII века в Туле работало 8 фабрик, изготавливавших самовары, и их количество постоянно росло. К середине XIX века уже работало 52 завода, а в начале XX века – более 100 фабрик, плюс свыше 2000 кустарных мастерских. Во времена своего расцвета (1909-й) маленькая Тула выпускала более 660 000 самоваров в год. При этом был освоен импорт. Тульские самовары любили за их добротность и долговечность.

Ранее мы писали
Полноценного отпуска грядущим летом для большинства из нас, похоже, не видать как собственных ушей. Максимум ...
Читать далее

Наиболее интересными тульскими производителями самоваров считаются Баташевы – фабриканты, благотворители. Это были настоящие самоварные короли. Расцвет их фабрики, основанной в 1840-м, пришелся на 90-е годы XIX века. Тогда фабрика производила свыше 100 000 самоваров в год. Самовары коренного туляка Николая Воронцова – это преимущественно заказные варианты, он за количеством не гнался, нашел, как говорят сегодня, свою нишу. При этом его модели отличались редкой формой и необычным исполнением. 

На слуху имя И. Ф. Копырзина. Он изначально работал на фабрике Маликовых, которых, кстати, однажды упомянул поэт В. Жуковский, хорошо учился, выгодно женился на богатой невесте. Благодаря этому изначально небольшие мастерские со временем превратились в мощную фабрику. Жизненный путь Копырзина, скорее, исключение из правил, однако на «самоварном» поприще он достиг больших успехов - стал обладателем золотых наград и Гран-При, полученных в Париже и Риме.

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара

Почему холостякам приглянулись самовары-«эгоисты»?

Идея самовара проходила в разные времена периоды трансформации. Когда, например, в моде царил стиль «ампир», он пришел и в область производства самоваров. Такие изделия были настоящим украшением стола и подчеркивали вкусы владельцев. Однако с практической точки зрения «ампирные» самовары были не безупречны: те же ручки не были снабжены деревянными вставками, переносить самовар с места на место было некомфортно.

Ранее мы писали
Канатная дорога – это всегда что-то необычное и романтичное, будь то подъем на Ай-Петри в Крыму или на Машук ...
Читать далее

Одно время были популярны самовары-кофейники. Они стали логическим ответом на ситуацию в обществе, вдруг полюбившем кофе. Промышленника пришлось придумать специальный самовар, который сегодня бы назвали кофеваркой. Были самовары-кухни - аналог современной корзинки для пикника. Главный предмет в таком комплекте – бульотка. Она, как известно, не доводит до кипения воду, поскольку не имеет внутреннего очага, а обогревается расположенной снизу горелкой (спиртовкой). Никогда не выходили из обихода дорожные самовары – их главная особенность в том, что они разборные. Их очень жаловали путешественники, поэтому производители обязательно имели такие образцы в своих модельных линейках.

Формы самоваров были самые разные. Наиболее распространенные – «банка», «бочонок», «ваза», «рюмка», «колонка», «яйцо». Быстрее всего закипала «рюмка», а самый оптимальный фасон – «банка». Объем самоваров в Российской империи мерился стаканами; на литры перешли лишь в советское время. Самые маленькие самовары – «детские», имели объем на 1-1,5 стакана. Самовары-«эгоисты» располагали объемом от 3 до 7 стаканов. Их, как правило, любили холостяки – они быстро закипали утром, пока хозяева собирались на службу. Модели «тет-а-тет» – от 6 до 12 стаканов. Самыми объемными для домашнего хозяйства считались ведерные самовары. Круче их были лишь трактирные, но они и «работали» на куда большую публику. В советские годы их стали называть буфетными, могли вмещать до 30 литров воды.

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара

При изготовлении самоваров использовались 3 основных материала – латунь, латунь, покрытая никелированным слоем и томпак (эти были самые дорогие). Купить самовары можно было как штуками, так и пудами (в одном пуде умещалось 2-3 самовара). Штучные серийные образцы были самыми дорогими – до 25 рублей за штуку. Это немало, поскольку зарплата хорошего рабочего до революции была 30-35 рублей. Модели на заказ могли стоить более 200 рублей. При этом большинство населения покупали самовары у кустарей по 3-5 рублей.

Советские самовары

Ранее мы писали
Не согрешу против истины, если скажу, что практически у каждого из нас в эти «шампанское» настроение. Оно ...
Читать далее

После революции все предприятия, производившие самовары, были национализированы. Но поскольку самовары людям все же были необходимы, пришлось возобновить работу этих фабрик. В советские годы на заводах трудились те же мастера, что и до революции, ведь времени прошло немного. Некоторый расцвет производства имел место во времена НЭП, когда разрешили частное предпринимательство.

Самовары изготавливались в той же стилистике, что использовалась в царское время. Разве что все чаще стали украшать изделия портретами Сталина, Ленина, других видных деятелей партии. Есть в коллекции музея личный самовар маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко. Он (самовар), кстати, с «ранениями», но в рабочем состоянии. 

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Изображение загружается

Фото: samovarmuseum.ru

Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара
Что посмотреть в Туле едем знакомиться с историей самовара

Помимо Тулы самовары изготавливали в Москве и Петербурге/Ленинграде. В столице было целых 17 фабрик – именно сюда приехали делать первые самовары с Урала, а уж потом в Тулу. Коллекционеры любят московские модели – они, как правило, заказные, с точными формами и деталями, не перегружены накладными украшениями. Но Тула все же подсуетилась - взяла количеством и закрепила за собой титул самоварной столицы, который оспорить сегодня просто невозможно.

P.S. Музей самоваров и бульоток расположен в Тульской области, Щекинском районе, д. Грумант, что недалеко от Ясной Поляны. Если ехать от Тулы, то это всего 24 км. Если ехать из Москвы, придется воспользоваться трассой М-2 и преодолеть 200 км.

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Как заполнить европротокол при ДТП в 2021 году
10 самых крутых японских автомобилей, которые выйдут в 2022 году
9 автомобилей, которые собирают вовсе не там, где все думают
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
ВАЗ (Lada) Niva Travel и еще 119 моделей
Спортивные внедорожники
Tesla Model Y и еще 2 модели
C Premium
Audi A1 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Краснодар Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться