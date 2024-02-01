Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта

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Журналисты портала «Тарантас Ньюс» поговорили с представителями российских автосервисов и выяснили, как сейчас обстоят дела с запчастями и расходными материалами. Практически все компании пересмотрели список поставщиков и ввели в ассортимент новые бренды. Сейчас клиенты зачастую ориентируются не на производителя той или иной запчасти, а на цену. При этом большинство прислушивается к рекомендациям автосервисов. На первое место вышла репутация компании, а не бренда-производителя.

Сохраняется и проблема подделок. В 2023 году каждый четвертый российский автосервис столкнулся с контрафактом. Чаще всего подделывают моторное масло и другие ГСМ – доля выявленных подделок составила 30%, а на маркетплейсах такого «добра» еще больше. Часто встречаются контрафактные свечи зажигания (23%), фильтры (15%), детали подвески и рулевого управления (14%). Среди марок автомобилей, для которых чаще подделывают запчасти – все массовые модели: Toyota, Hyundai и Kia, а также бренды концерна Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Skoda). Также в группе риска изделия, имеющие большую стоимость относительно затрат на производство подделок: MANN, KYB, Gates и Denso.

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