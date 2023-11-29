Дилеры начинают принимать предзаказы на очень злой внедорожник: рама, больше 800 «лошадей» и дорожный просвет 326 мм

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Габаритная длина брутального китайского внедорожника M-Hero составляет 5 066 мм, ширина – 2 080 мм, высота – 1 934 мм. При этом технология подруливающей задней оси способна сократить радиус разворота до 5,1 метра. Адаптивная пневмоподвеска изменяет дорожный просвет в диапазоне от 221 до 326 мм. Аналогичным образом регулируются углы въезда/съезда и рампы. Максимальная глубина преодолеваемого брода – 900 мм. Режим Crab Mode позволяет ездить по диагонали, а пять предустановленных внедорожных ездовых режимов (Снег, Грязь, Песок, Камни и Болото) дополнительно улучшают проходимость тяжелого внедорожника.

В состав гибридной силовой установки M-Hero входят три электромотора суммарной отдачей 816 л.с. (1050 Нм), которые позволяют ему разменивать первую «сотню» за 6 секунд. Двигатель внутреннего сгорания выполняет роль генератора и подзаряжает тяговую батарею емкостью 65 кВт-ч. С ним внедорожник может проехать до 750 километров в автономном режиме, без бензина – 175 километров по циклу WLTP.

Фото: Моторинвест

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Внедорожник M-Hero будет доступен для покупки до конца 2023 года в дилерских центрах Voyah. Цены пока держат в секрете. В Китае автомобиль стоит минимум 638 тысяч юаней или 8 млн рублей в пересчете по курсу. Потенциальные российские клиенты могут смело умножать эту цифру на два.

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