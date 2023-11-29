Дилеры начинают принимать предзаказы на очень злой внедорожник: рама, больше 800 «лошадей» и дорожный просвет 326 мм
Фото: Моторинвест
Фото: Моторинвест
Фото: Моторинвест
Фото: Моторинвест
В состав гибридной силовой установки M-Hero входят три электромотора суммарной отдачей 816 л.с. (1050 Нм), которые позволяют ему разменивать первую «сотню» за 6 секунд. Двигатель внутреннего сгорания выполняет роль генератора и подзаряжает тяговую батарею емкостью 65 кВт-ч. С ним внедорожник может проехать до 750 километров в автономном режиме, без бензина – 175 километров по циклу WLTP.
Внедорожник M-Hero будет доступен для покупки до конца 2023 года в дилерских центрах Voyah. Цены пока держат в секрете. В Китае автомобиль стоит минимум 638 тысяч юаней или 8 млн рублей в пересчете по курсу. Потенциальные российские клиенты могут смело умножать эту цифру на два.
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В Пулково до минимума сократят время подачи такси
Администрация петербургского аэропорта Пулково расширяет сотрудничество с агрегатором такси Яндекс Go. После вызова машина будет подана клиенту практически моментально.Читать далее
-
29.11.2023, 13:55
ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин
Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели. В следующем году ожидается премьера сразу трех электрокаров от разных отечественных брендов.Читать далее
-
29.11.2023, 11:36
Эксперты рассказали об опасностях дистанционного прогрева двигателя
Дистанционный запуск двигателя – функция, всю прелесть которой водители могут оценить зимой. Нажав из дома кнопку в смартфоне или на брелоке, можно завести мотор и через какое-то время сесть уже в теплую машину. Но эксперты нашли сразу 5 причин пользоваться автозапуском с осторожностью.Читать далее
-
29.11.2023, 07:26
Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП
В июне 2023 года на платной автомагистрали М-11 «Нева» начались испытания беспилотных грузовиков. За это время автомобили проехали более 600 тысяч километров и перевезли свыше 11 тысяч тонн груза.Читать далее
-
29.11.2023, 06:49
В России стартуют продажи нового рамного внедорожника: все комплектации и цены
Накануне в России официально представили новый автомобильный бренд Oting. Под ним начнут продавать рамные внедорожники Paladin, которые выпускают на китайском заводе Nissan. Первые автомобили появятся у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге в середине января 2024 года.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
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