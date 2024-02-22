Фестиваль скорости и музыки пройдет летом на Игора Драйв. Билеты уже в продаже
Программа фестиваля включает сразу два престижных соревнования: этап российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) 4 часа «Игора Драйв» и этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe, где молодые пилоты могут посоревноваться с именитыми мастерами.
Также в программе GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2024 пройдет Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент», в рамках которого команды лучших вузов страны продемонстрируют, на что способны созданные ими гоночные автомобили и электрокары.
Также в программе гоночного уик-энда выставка уникальных драгстеров и промодов мощностью до 4500 л.с., участвующих в чемпионате России по дрэг-рейсингу, и масштабные концерты с участием звезд и молодых амбициозных исполнителей. Билеты уже в продаже по цене от 1000 рублей на два дня по акции «Раннее бронирование». Малыши до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, детям от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет. Купить билеты и узнать более подробно о фестивале можно на сайте www.rosgonki.ru
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22.02.2024, 15:29
Выбитые зубы пассажирки катера оценили в 1 млн рублей. Пришлось платить капитану
Инцидент произошел еще осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. Прогулочный катер врезался в опору Гренадерского моста. На борту было четверо пассажиров. Одна из дам потеряла в аварии зубы. Компенсацию ущерба она получила спустя 2,5 года.Читать далее
-
22.02.2024, 13:49
На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
АвтоВАЗ продолжает пополнять оснащение своих автомобилей, возвращая его на досанкционный уровне. К дилерам поступила первая партия автомобилей Lada Vesta с новой опцией, которая позволит сделать вождение более комфортным.Читать далее
-
22.02.2024, 09:55
Названы 10 самых дорогих автомобильных брендов в мире. И еще 10 самых сильных
Маркетинговое агентство Brand Finance в очередной раз опубликовало результаты ежегодного исследования, в ходе которого определяют самые дорогие и самые сильные бренды мира.Читать далее
-
22.02.2024, 09:09
КамАЗ в три раза увеличит количество беспилотных грузовиков на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Новые машины появятся в течение полугода
Минтранс ввел бесплатный проезд по автомагистрали М-11 «Нева» для беспилотных автомобилей. Вслед за этим КамАЗ объявил, что намерен к сентябрю втрое увеличить автопарк своих автономных грузовиков.Читать далее
-
22.02.2024, 08:19
Южная Корея вводит новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Чем это грозит
Южная Корея вводит новые санкции в отношении России. Ограничения вступают в силу с 24 февраля 2024 года. Среди прочего они касаются экспорта в нашу страну автомобилей с двигателем объемом более 2 литров.Читать далее
-
22.02.2024, 07:38
Корабль снес пролет автомобильного моста. Есть погибшие
Ранним утром в китайском проливе Хунци Лишуй контейнеровоз, проходя под автомобильным мостом, задел его конструкцию. В результате целый пролет рухнул вниз вместе с проезжавшими по нему машинами.Читать далее
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