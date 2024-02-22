Фестиваль скорости и музыки пройдет летом на Игора Драйв. Билеты уже в продаже

Гостей фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2024 по традиции ждут уникальные автомобили и драйв профессионального автоспорта. Это отличная возможность провести яркие выходные всей семьей. В рамках мероприятия пройдут различные спортивные соревнования, многочисленные мастер-классы и лекции. К услугам посетителей фотозоны, аниматоры, дрифт-такси и картинг.

Программа фестиваля включает сразу два престижных соревнования: этап российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) 4 часа «Игора Драйв» и этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe, где молодые пилоты могут посоревноваться с именитыми мастерами.

Также в программе GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2024 пройдет Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент», в рамках которого команды лучших вузов страны продемонстрируют, на что способны созданные ими гоночные автомобили и электрокары.

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Также в программе гоночного уик-энда выставка уникальных драгстеров и промодов мощностью до 4500 л.с., участвующих в чемпионате России по дрэг-рейсингу, и масштабные концерты с участием звезд и молодых амбициозных исполнителей. Билеты уже в продаже по цене от 1000 рублей на два дня по акции «Раннее бронирование». Малыши до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, детям от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет. Купить билеты и узнать более подробно о фестивале можно на сайте www.rosgonki.ru

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