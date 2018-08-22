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22 августа 2018, 09:02

ГАЗ показал пикап и микроавтобус для экстремального бездорожья

Компания ГАЗ представила два прототипа, созданные на базе полноприводного «Соболя». Пикап и микроавтобус предназначены для экстремальных путешествий или для работы в сельской местности.
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ГАЗ показал пикап и микроавтобус для экстремального бездорожья ГАЗ ГАЗель NEXT, ГАЗ 2752 Соболь
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В основе обоих прототипов лежит шасси «Соболя 4х4» с увеличенной до 3 185 мм колесной базой, на которое установили кабину «ГАЗели Next». Кузов, капот, бамперы и светотехника у моделей оригинальные. 

Микроавтобус может перевезти шесть человек. Водительское и пассажирские сиденья регулируются в пяти направлениях и имеют поясничную поддержку. Пикап рассчитан на шесть человек и 800 килограмм груза.

Автомобили получили лебедку, подключаемый полный привод, «раздатку» с понижающей передачей и электронным джойстиком, возможность блокировки обоих дифференциалов, а также шарниры равных угловых скоростей вместо крестовин переднего моста.

Прототипы существуют в единственном экземпляре. Маркетологи ГАЗа изучают их перспективы на рынке, а также дают возможность потенциальным заказчикам присмотреться к новинкам поближе. Модели адресованы, в первую очередь, компаниям, работающим в области сельского хозяйства, а также в нефтегазовой и геологоразведочной отраслях. Кроме того, внедорожники отлично подойдут для экстремальных путешествий и активного отдыха.
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Соболь-Бизнес 2752
Срок владения 1 год Пробег 52000 км Кузов грузовик Двигатель 2,8 л (106 л. с.) Трансмиссия механическая КПП Привод задний Год выпуска 2014 За время своего водительского стажа мне приходилось сталкиваться с разными машинами, включая старые и ржавые, и новые комфортабельные. Чуть более года назад для работы ...
Klopp
Отзыв о ГАЗ 2006 года
PAV1973
перебрали двигатель но масло стала потреблять гораздо больше чем до переборки
Игорь: to aquadgin: Не знаю, но у меня подозрения на направляющие клапанов (втулки) , если они разбитые то хоть старые колпачки хоть новые а масло все равно будет кушать не мало. # Поддерживаю. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
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ГАЗ показал пикап и микроавтобус для экстремального бездорожья
{{material_123791}}В основе обоих прототипов лежит шасси «Соболя 4х4» с увеличенной до 3 185 мм колесной базой, на которое установили кабину «ГАЗели Next». Кузов, капот, бамперы и светотехника у моделей оригинальные. Микроавтобус может перевезти шесть человек. Водительское и пассажирские сиденья регулируются в пяти направлениях и имеют поясничную поддержку. Пикап рассчитан на шесть человек и 800 килограмм груза.Автомобили получили лебедку, подключаемый полный привод, «раздатку» с понижающей передачей и электронным джойстиком, возможность блокировки обоих дифференциалов, а также шарниры равных угловых скоростей вместо крестовин переднего моста.Прототипы существуют в единственном экземпляре. Маркетологи ГАЗа изучают их перспективы на рынке, а также дают возможность потенциальным заказчикам присмотреться к новинкам поближе. Модели адресованы, в первую очередь, компаниям, работающим в области сельского хозяйства, а также в нефтегазовой и геологоразведочной отраслях. Кроме того, внедорожники отлично подойдут для экстремальных путешествий и активного отдыха.
2018-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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