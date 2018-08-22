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22 августа 2018, 09:02
ГАЗ показал пикап и микроавтобус для экстремального бездорожья
Компания ГАЗ представила два прототипа, созданные на базе полноприводного «Соболя». Пикап и микроавтобус предназначены для экстремальных путешествий или для работы в сельской местности.
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Микроавтобус может перевезти шесть человек. Водительское и пассажирские сиденья регулируются в пяти направлениях и имеют поясничную поддержку. Пикап рассчитан на шесть человек и 800 килограмм груза.
Автомобили получили лебедку, подключаемый полный привод, «раздатку» с понижающей передачей и электронным джойстиком, возможность блокировки обоих дифференциалов, а также шарниры равных угловых скоростей вместо крестовин переднего моста.
Прототипы существуют в единственном экземпляре. Маркетологи ГАЗа изучают их перспективы на рынке, а также дают возможность потенциальным заказчикам присмотреться к новинкам поближе. Модели адресованы, в первую очередь, компаниям, работающим в области сельского хозяйства, а также в нефтегазовой и геологоразведочной отраслях. Кроме того, внедорожники отлично подойдут для экстремальных путешествий и активного отдыха.
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