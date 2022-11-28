Иран пообещал отправить в Россию автомобилей на 300 млн долларов

Ранее мы писали В России начали продавать иранские седаны IKCO Tara: комплектация и цена Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) давно проявляет интерес к российскому рынку и даже считает ... Читать далее

Глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммад Реза Наджафи Манеш сообщил о подписании Россией и Ираном меморандума. Документ предусматривает поставку в нашу страну автомобилей на 300 млн долларов, пишет агентство Fars . Подробности соглашения пока не известны. По всей вероятности, речь идет о легковых автомобилях Iran Khodro.

Ранее 110KM.RU рассказывал о первых седанах Tara, прибывших в Россию по параллельному импорту. Автомобиль представляет собой перелицованную версию седана Peugeot 301, оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 113 л.с. и автоматической коробкой передач и стоит 1,8 млн рублей. В пересчете по актуальному курсу это порядка 30 тысяч долларов. Следовательно, подписанный меморандум предусматривает поставку приблизительно 10 тысяч легковых автомобилей.

Фото: Iran Khodro

Россия - одно из важнейших, но не единственное направление экспорта иранских автомобилей. Машины поставляли в Армению и Азербайджан. Кроме того, недавно была отправлена партия из 1000 автомобилей в Венесуэлу. Как подчеркнул Наджафи Манеш, экспорт автомобилей в разные страны мира доказывает, что автомобили иранского производства - хорошего качества, но для развития экспорта необходимо приложить усилия для дальнейшего повышения качества.

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