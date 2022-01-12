Jeep Wrangler и Ford Bronco сравнили на краш-тесте: результат неприятно удивит фанатов Jeep (видео)
Фото: Youcar
Фото: Youcar
Фото: Youcar
Фото: Youcar
Фото: Youcar
Фото: Youcar
В параллельном сравнении, опубликованном Youcar на своем ютуб-канале, наглядно показывается, как Bronco поглощает жестокий удар в тесте с небольшим перекрытием. Пассажирский салон остается нетронутым, обеспечивая безопасность седоков. В случае с Wrangler все выглядит более печально. Внедорожник врезается в бетонный блок на скорости 64 км/ч, переднее колесо отрывается, превращаясь в своеобразный рычаг, который переворачивает автомобиль на бок.
Эта проблема вынудила экспертов выставить Wrangler низкие оценки в тесте с небольшим перекрытием. В тестах с умеренным перекрытием результаты признали хорошим. Ford Bronco получил хорошие оценки во всех испытаниях. Нарекания экспертов вызвала лишь работа фар.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 290 000 РSuzuki Grand Vitara 2010 в Москве
- 825 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 3 630 000 РVolvo S90 2017 в Москве
- 12 710 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 3 820 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 2 070 000 РFord Galaxy 2016 в Москве
- 3 200 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 630 000 РHonda CR-V 2003 в Москве
- 4 890 000 РMercedes V-класс 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий