Как изменились за год цены запчастей (подорожали не все)
Повышение цен, в первую очередь, связано с инфляцией и ослаблением рубля, которые влияют на закупочные цены и стоимость доставки. С другой стороны, крупные дистрибьюторы после кризисного 2022 года расширили ассортимент своих автозапчастей. В стране появилось много новых недорогих производителей, поэтому у автовладельцев сегодня довольно большой выбор деталей, по многим позициям появились дешевые варианты.
Значительнее всего выросли цены на «заказные» детали: узлы трансмиссии, рулевые рейки в сборе, моторы и отдельные части мотора, кузовные запчасти и оптику. Цены на популярные марки-аналоги тормозных колодок, воздушных фильтров и стоек стабилизатора для часто встречающихся в стране корейских и японских автобрендов с начала года почти не изменились.
Ожидаемо повысилась стоимость запчастей и расходников для американских и европейских автомобилей. Например, большинство фильтров для японских и корейских моделей подешевели, а для моделей «большой немецкой тройки» даже аналоги подорожали на 15 – 20%.
-
19.12.2023, 10:09
Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации
Cудья приговорил основателя Nikola Тревора Милтона к четырем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме, а также штрафу в размере 1 млн долларов за фальсификации успехов компании. И это он еще легко отделался.Читать далее
-
19.12.2023, 09:30
Муж с женой проехали на кроссовере Nissan от Северного полюса к Южному
Весной 2023 года Крис и Джули Рэмси отправились на электрическом кроссовере Nissan Ariya в эпичное путешествие протяженностью 30 тысяч километров, от Северного полюса к Южному.Читать далее
-
19.12.2023, 08:57
Орбан обменял одну лошадиную силу на 435: «Лучшая сделка, которую я когда-либо заключал!»
В Будапеште прошла встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По традиции, главы двух стран обменялись ценными подарками.Читать далее
-
19.12.2023, 08:11
Эксперты рассказали, сколько стоит парковка в аэропортах России: самая дорогая в Петербурге и Сочи
В преддверии новогодних каникул эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о стоимости парковки в крупнейших аэропортах страны. Как оказалось, в Москве – самые доступные цены.Читать далее
-
19.12.2023, 07:36
АвтоВАЗ договорился о сборке Lada в Африке
Генеральный директор эфиопской государственной компании Ethio Engineering Сулеман Дедефо и вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Илья Савинов подписали соглашение, предусматривающее организацию сборки автомобилей Lada в Эфиопии.Читать далее
-
18.12.2023, 18:02
Итоги автогода с размахом подведут онлайн
21 декабря 2023 года «Автомаркетолог» проведет бесплатную онлайн-конференцию, на которой эксперты автомобильной отрасли обсудят итоги уходящего года и самые запоминающиеся события.Читать далее
-
19.12.2023, 10:09
Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации
Cудья приговорил основателя Nikola Тревора Милтона к четырем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме, а также штрафу в размере 1 млн долларов за фальсификации успехов компании. И это он еще легко отделался.Читать далее
-
19.12.2023, 09:30
Муж с женой проехали на кроссовере Nissan от Северного полюса к Южному
Весной 2023 года Крис и Джули Рэмси отправились на электрическом кроссовере Nissan Ariya в эпичное путешествие протяженностью 30 тысяч километров, от Северного полюса к Южному.Читать далее
-
19.12.2023, 08:57
Орбан обменял одну лошадиную силу на 435: «Лучшая сделка, которую я когда-либо заключал!»
В Будапеште прошла встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По традиции, главы двух стран обменялись ценными подарками.Читать далее
-
19.12.2023, 08:11
Эксперты рассказали, сколько стоит парковка в аэропортах России: самая дорогая в Петербурге и Сочи
В преддверии новогодних каникул эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о стоимости парковки в крупнейших аэропортах страны. Как оказалось, в Москве – самые доступные цены.Читать далее
-
19.12.2023, 07:36
АвтоВАЗ договорился о сборке Lada в Африке
Генеральный директор эфиопской государственной компании Ethio Engineering Сулеман Дедефо и вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Илья Савинов подписали соглашение, предусматривающее организацию сборки автомобилей Lada в Эфиопии.Читать далее
-
18.12.2023, 18:02
Итоги автогода с размахом подведут онлайн
21 декабря 2023 года «Автомаркетолог» проведет бесплатную онлайн-конференцию, на которой эксперты автомобильной отрасли обсудят итоги уходящего года и самые запоминающиеся события.Читать далее
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 5 500 000 РMercedes E-Class 2012 в Москве
- 7 800 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 6 647 832 РBMW 5-Series 2020 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 11 990 000 РPorsche Panamera 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий