Как изменились за год цены запчастей (подорожали не все)

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Как выяснили журналисты портала Naavtotrasse.ru у представителей крупной сети автосервисов, в 2023 году стоимость основных расходников и востребованных деталей для обычного ремонта, в среднем, выросла незначительно, на 5 – 10%. По некоторым позициям цены подскочили сильнее, а по другим – остались на прежнем уровне или даже немного снизились.

Повышение цен, в первую очередь, связано с инфляцией и ослаблением рубля, которые влияют на закупочные цены и стоимость доставки. С другой стороны, крупные дистрибьюторы после кризисного 2022 года расширили ассортимент своих автозапчастей. В стране появилось много новых недорогих производителей, поэтому у автовладельцев сегодня довольно большой выбор деталей, по многим позициям появились дешевые варианты.

Значительнее всего выросли цены на «заказные» детали: узлы трансмиссии, рулевые рейки в сборе, моторы и отдельные части мотора, кузовные запчасти и оптику. Цены на популярные марки-аналоги тормозных колодок, воздушных фильтров и стоек стабилизатора для часто встречающихся в стране корейских и японских автобрендов с начала года почти не изменились.

Ожидаемо повысилась стоимость запчастей и расходников для американских и европейских автомобилей. Например, большинство фильтров для японских и корейских моделей подешевели, а для моделей «большой немецкой тройки» даже аналоги подорожали на 15 – 20%.

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