Легендарный троллейбусный маршрут: едем по Крыму от Симферополя до Ялты
Фото: А. Калинин
Фото: А. Калинин
Фото: А. Калинин
Фото: А. Калинин
Фото: А. Калинин
Фото: А. Калинин
Фото: А. Калинин
Фото: А. Калинин
Грязные стекла? Ничего страшного – взял салфетку, протер снаружи окошко напротив своей физиономии и катись себе с миром, любуясь роскошными видами. Так делают многие пассажиры, кто не хочет тратить время приморской поездки на банальный сон.
При этом все назвали одинаковое время прохождения маршрута – два с половиной часа. Сидеть все это время на одном месте тяжеловато. Но только не для тех, кто привык помногу и подолгу летать на самолетах - им дорога не будет в тяжесть.
На маршрут, который обслуживают сразу три троллейбусных парка, ежедневно выходит пара десятков машин. Те модели Skoda 9Tr, что стали талисманом линии, давно на пенсии. Кому интересно, могут остановиться на Ангарском перевале и полюбоваться памятником, воздвигнутым здесь 10 лет назад.
Смешные цены
Купить билет можно прямо у водителя, цены, по столичным меркам, смешные: за весь маршрут просят 180 рублей, от Алушты до Ялты – всего 70 рублей. Чек выдается тут же, из портативного кассового аппарата, но зачастую водитель без всяких намеков предлагает более выгодный пассажирам вариант проезда – без билета, зато с солидной скидкой. Хорошо и водителю, и седокам.
За смену каждый водитель делает по одной ходке – туда и обратно. Больше не получается. Это не относится к водителям другого маршрута №51, который курсирует по укороченному пути – от Симферополя до Алушты. Весь транспорт ходит по расписанию, с интервалом порядка 20-50 минут, в зависимости от времени суток.
Прошлое и будущее
В советские времена в крупных городах Советского Союза билеты на троллейбус до Алушты и Ялты можно было купить вместе с железнодорожными билетами. Троллейбусы начинали свой путь от ж/д вокзала и от аэропорта. Уже в постсоветский период были добавлены некоторые маршруты, а некоторые отменены.
Интересно, что ещё в царской России всерьез рассматривалась идея соединить Симферополь и Ялту скоростной дорогой – железной. По проекту, одна ветка должна была идти от Бахчисарая через горный тоннель в Ялту, другая ветка - от Севастополя, через Ялту до Алушты. Хотеть не значит мочь – природа сильнее: горные районы изобилуют оползневыми участками, так что проекты пришлось отложить надолго в стол.
Вернутся ли к столь интересным проектам – не известно. Но, как недавно информировал портал 110km.ru, в наступившем году начнется проектирование железнодорожной ветки для запуска аэроэкспресса от симферопольского аэропорта до Севастополя - строительство же может начаться в 2024-2025 г.г. А там, смотришь, повезет и другим курортам ЮБК – Ялте и Алуште.
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