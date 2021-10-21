Суд вынес строгий приговор злостному нарушителю: он должен продать свой BMW
Фото: BMW
В конце концов, нарушитель был задержан во дворе пожарного депо. Он заявил полицейским, что на него нашло какое-то затмение. Он перепугался, увидев патрульную машину, запаниковал и пустился наутек, но позже одумался. В суде молодой человек полностью признал вину и заявил в свою защиту, что находился в ужасном стрессе: из-за пандемии он потерял работу.
Суд учел, что в период между задержанием и вынесением приговора водитель посещал «дорожного психолога», но все же постановил лишить мужчину водительского удостоверения еще на полгода. Кроме того, суд обязал его продать свой BMW 440i (326 л.с.) в течение ближайших трех месяцев, а из вырученной суммы выплатить государству штраф в размере 7 000 евро. В противном случае автомобиль будет конфискован. Судья Энн Боллахер заявила, что «быстрая машина – это не игрушка, а оружие».
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