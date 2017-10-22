22 октября 2017, 08:37

Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги

Я полный профан в китайском алфавите, но где-то подслушал, что в этом языке один и тот же иероглиф означат «кризис» и «новые возможности». Проецирую это на модельный ряд Lifan и обнаруживаю некоторую аналогию: после не самого удачного старта продаж седана Murman спрос на новый кроссовер Myway вселяет большой оптимизм.
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  Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги Lifan Myway Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги Lifan Myway Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги Lifan Myway Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги Lifan Myway Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги Lifan Myway Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
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Lifan Myway
Выпускается с 2016 г.
Первые машины, со слов дилеров, уже реализованы. С заказом новых партий просматриваются проблемы – предприятие Derways на данный момент, увы, не способно удовлетворить спрос на новинку. И это несмотря на то, что под сборку «Лифанов» в Черкесске переориентировали линию, где еще вчера «клепали» Chery. «Чуть ли не клешнями приходится вырывать их «горяченькими» с завода», - заявил порталу 110km.ru представитель одного из авторизованных центров. Дилерские портфели «зафрахтованных» машин исчисляются десятками. И так по всей стране. Выправиться ситуация должна примерно через месяц-полтора, так обещают в столичном офисе Lifan.

Чтобы понять причины ажиотажного спроса на Myway, мы отправились в широкую пойму Волги и Ахтубы, изрезанную протоками, ериками, оврагами и балками. Туда, где рыболовно-охотничьи базы соперничают за клиента похлеще, чем дилеры популярных автобрендов вели войну за покупателя в сытые докризисные времена.

« Барон Мюнхгаузен, как известно, каждый день планировал подвиг на 8 утра. Для настоящей рыбалки, простите, это чуть ли не середина дня. Посему к восьми часам многие из нас уже были с уловом. Не стану преувеличивать, как все фанатичные рыбаки, но около 20 кг на группу мы все же отвоевали у реки. Местные егеря сказали, что для холодно-дождливой погоды, которая нас сопровождала все три дня, это неплохой результат. На джигу попадался преимущественно судак, чье мясо, в силу невысокой жирности, считается диетическим продуктом. Самая крупная из пойманных рыб весила чуть больше килограмма. Берш, щука и лещ оказались в общем улове этаким эксклюзивом, но придали свой аромат славной ушице, которую мы тут же сварили на костре, добавив в нее уголька и 50 грамм «справедливой» »

Ранее мы писали
Lifan продолжает практику промо-акций, направленных на то, чтобы привлечь как можно большее число потенциальных ...
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Нормальные мужики, поди, уже исходят повышенным слюноотделением, посему вернемся к основной теме нашего разговора. Myway, признаться, неплохо скроен. На прошедшем только что в Петербурге Road Show Lifan я специально попросил молоденькую красавицу-волонтершу выбрать из всех «Лифанов» понравившуюся ей машину. Она ткнула пальцем именно в Myway.

В пропорциях кузова SUV видна некая гармоничность, разве что «16-е» (205/65 R16) колеса ему явно маловаты. С первого взгляда автомобиль кажется крупным. Но де-факто это не совсем так: от бампера до бампера всего-то 4,4 метра. При этом китайские проектировщики умудрились запихнуть в салон аж 7 кресел. Напрашивается вопрос: чего ради? Оказывается, тому есть причины: с 2016 года в КНР отменен принцип «Одна семья – один ребенок», который действовал в стране несколько десятков лет. То бишь вновь взят курс на многодетные семьи. И это сразу отразилось на тамошнем автопроме – все больше и больше производимых в Поднебесной моделей имеют 7-местные салоны. Не стал исключением и Lifan Myway. Сразу заметим: 5-дверной версии нет даже на родине.

Я, естественно, потерся на каждом из 3 рядов и при всем желании не могу высказать большие претензии насчет ограниченности свободы. Да, на «детской» галерке приходится ютиться, но назовите мне хотя бы тройку 7-местных SUV других марок, где нет аналогичных проблем.  

 
6
фото
  

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Состоялась официальная премьера нового компактного кроссовера Lifan Myway. На российском авторынке модель ...
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Тут, наверное, определенная заслуга на счету колесной базы. 2720 мм на вышеуказанную длину совсем неплохо. Высота кроссовера, если так можно выразиться, средняя – 1730 мм, и это при 192-миллиметровом клиренсе. Посадка водителя высокая, но чтобы разместить в кресле свой «тухес», придется слегка приклонить голову под боковой стойкой. Обзорность с «капитанского мостика» зачетная, а вот боковой поддержки откровенно не хватает, да и подушка сиденья коротковата. Зато сиденье имеет сразу несколько регулировок, а потому более-менее сносно на нем расположиться все же можно.

Шкалы-колодцы смотрятся прилично. Следить за движениями красных стрелок тахометра и спидометра удобно. Посреди – монохромный дисплейчик, на который даже выведена информация об актуальной накачке шин. Жаль только, защитное оргстекло дает сильные блики при определенном освещении. Понравилось оформление интерьера: свежо и в чем-то оригинально. Разве что пластик грубоват – со временем может издавать скрипы.

Многофункциональный руль, «ходящий» исключительно по вертикали и приплющенный снизу, ложится в руки как положено. И это неплохо, поскольку в условиях зажатого дорожного пространства вращать его приходится усердно – от крайнего правого положения «баранки» до крайнего левого целых 3,5 оборота. Центральную консоль можно назвать броской – ее основу составляют 7-дюймовый цветной экран мультимедийки и оригинальная панель климат-системы.

 
6
фото
  
7 «заводских» мест в салоне – не аксиома: при необходимости их можно демонтировать и навсегда оставить в гараже. Тогда вместо «сиротских» 295 литров полезного объема за спинами седоков получаем куда более интересные 1038 литров. А при сложенных спинках второго ряда грузовое пространство и вовсе превращается в подобие кладовой комнаты, с ее 2 188 литрами. Один нюанс: чтобы «уронить» эти самые спинки, потребуется применить немного физической силы – таков механизм раскладки.

В моторном отсеке наведен полный порядок – для защиты двигателя и его соседей – узлов/агрегатов/проводки использованы пластиковые крышки-коробы. И это верно – мотор DVVT надо беречь, он у Myway один-одинешинек. ТТХ агрегата следующие: 4 цилиндра, 1,8 литра рабочего объема, 125 сил мощности, 161 Нм вращающей тяги. Надеюсь, вы поняли, где с ним встречались раньше. Все верно – он монтируется на X60 и Murman.

«Старый знакомый» в меру шумный, в меру отзывчивый, в меру прожорливый. Все «в меру». И это, признаться, неплохо. Мы погоняли на Myway в разных дорожных условиях и по окончании теста получили средневзвешенный расход чуть более 8 л/100 км. Звук его работы в салон, конечно же, проникает и, причем, на не самых больших скоростях – преимущественно при наборе динамики, когда 5-ступенчатая МКПП проявляет максимум расторопности.

 
6
фото
  

Ранее мы писали
В своем желании удерживать в России лидирующую позицию среди китайских брендов Lifan делает все от него возможное ...
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Раскручивается 125-сильный мотор охотно, но для уверенных обгонов лучше держать стрелку тахометра ближе к 4000 об/мин. «Спускаясь», скажем, с 110 км/ч (3000 оборотов) до 90 км/ч (2600 оборотов), надеяться, что вновь легко ускоришься с сохранением высшей передачи, бессмысленно. Лучше сразу перейти на одну, а то и две ступени вниз. «Матчасть» коробки позволяет передачам беспрекословно входить в свои пазы, но только на хорошей скорости. При малой динамике сохраняется вероятность вместо 4-й передачи попасть на 2-ю. Во всяком случае со мной такие «игры» случались в ходе теста не раз и не два.  

При всем при этом передвигаться на «Майвэе» мне в целом понравилось – это отдушка того самого послевкусия, которое остается с тобой до момента пересадки на другую машину. Флагманский кроссовер Lifan какой-то живой и непринужденный. 1,5 тонны снаряженной массы - не так, в принципе, и много. Движок свою ношу тянет и отрабатывает заложенные в него функции неплохо. Есть некоторые вопросы к тормозной системе – с дисками «по кругу». Чтобы прочувствовать уверенное замедление, необходимо вдавить педаль по самую половину хода. К тормозам, скажу, необходимо приноровиться, попривыкнуть, если хотите, «подружиться».

 
6
фото
  
Вся надежда на задние ведущие колеса и ходовую часть. Спереди Myway оснащен независимой подвеской со стойками «МакФерсон», сзади - зависимая пружинная конструкция, которую нет-нет да и услышишь на дорожных «буераках». Причем, что интересно: череду асфальтовых трещин и небольших ямок кроссовер проходит на одном дыхании, вы даже готовы его отблагодарить. Но на редких ухабах покрупнее подвеска откровенно не успевает «сосредоточиться», и седоки среднего ряда (про третий уже не говорю) откликаются соответствующими «охами».

«Ехать надо поаккуратнее, - говорю сам себе. – Тогда и настройки подвески покажутся приличными». К тому же, все в руках «лифановских» специалистов, которые, как показывает практика, отзывчиво подходят к разного рода потребительским замечаниям и в кратчайшие сроки реагируют на доводку своих машин.

Заявленных 800 тыс. рублей новый Myway точно стоит. Даже, если как водится, в первые же месяцы продаж ценник подрастет на 20-30 тысяч. У него, традиционно для марки, хороший список оборудования. Судите сами: ABS + EBD, ESP, кожаная обивка, подушки безопасности, бесключевой доступ и запуск, «мультируль», подогрев передних кресел, ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемники, наружные электрозеркала с обогревом, «музыка» с 4 колонками, задний парктроник, рейлинги на крыше, литые колёсные диски и пр. Прямых конкурентов за такое предложение на рынке, честно говоря, не вижу. Может, в этом и кроется тот успех, который свалился на Myway на старте продаж? Скорее всего…

 
6
фото
  
Живая рыба, как известно, плавает против воды, а мертвая - вниз за водой. Наш герой проявляет все признаки здоровой жизни, и хотелось бы разглядеть тот же здравый дух у производственных мощностей, обеспечивающих автомобильное будущее. Именно их сегодня так не хватает 7-местному «Лифану».

Иван Братуха Фото автора и Lifan
Тест-Драйвы Лифан Майвэй

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Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
{{model_6321}} Первые машины, со слов дилеров, уже реализованы. С заказом новых партий просматриваются проблемы – предприятие Derways на данный момент, увы, не способно удовлетворить спрос на новинку. И это несмотря на то, что под сборку «Лифанов» в Черкесске переориентировали линию, где еще вчера «клепали» Chery. «Чуть ли не клешнями приходится вырывать их «горяченькими» с завода», - заявил порталу 110km.ru представитель одного из авторизованных центров. Дилерские портфели «зафрахтованных» машин исчисляются десятками. И так по всей стране. Выправиться ситуация должна примерно через месяц-полтора, так обещают в столичном офисе Lifan.Чтобы понять причины ажиотажного спроса на Myway, мы отправились в широкую пойму Волги и Ахтубы, изрезанную протоками, ериками, оврагами и балками. Туда, где рыболовно-охотничьи базы соперничают за клиента похлеще, чем дилеры популярных автобрендов вели войну за покупателя в сытые докризисные времена.{{person_132_Барон Мюнхгаузен, как известно, каждый день планировал подвиг на 8 утра. Для настоящей рыбалки, простите, это чуть ли не середина дня. Посему к восьми часам многие из нас уже были с уловом. Не стану преувеличивать, как все фанатичные рыбаки, но около 20 кг на группу мы все же отвоевали у реки. Местные егеря сказали, что для холодно-дождливой погоды, которая нас сопровождала все три дня, это неплохой результат. На джигу попадался преимущественно судак, чье мясо, в силу невысокой жирности, считается диетическим продуктом. Самая крупная из пойманных рыб весила чуть больше килограмма. Берш, щука и лещ оказались в общем улове этаким эксклюзивом, но придали свой аромат славной ушице, которую мы тут же сварили на костре, добавив в нее уголька и 50 грамм «справедливой»}}{{material_121451}} Нормальные мужики, поди, уже исходят повышенным слюноотделением, посему вернемся к основной теме нашего разговора. Myway, признаться, неплохо скроен. На прошедшем только что в Петербурге Road Show Lifan я специально попросил молоденькую красавицу-волонтершу выбрать из всех «Лифанов» понравившуюся ей машину. Она ткнула пальцем именно в Myway. В пропорциях кузова SUV видна некая гармоничность, разве что «16-е» (205/65 R16) колеса ему явно маловаты. С первого взгляда автомобиль кажется крупным. Но де-факто это не совсем так: от бампера до бампера всего-то 4,4 метра. При этом китайские проектировщики умудрились запихнуть в салон аж 7 кресел. Напрашивается вопрос: чего ради? Оказывается, тому есть причины: с 2016 года в КНР отменен принцип «Одна семья – один ребенок», который действовал в стране несколько десятков лет. То бишь вновь взят курс на многодетные семьи. И это сразу отразилось на тамошнем автопроме – все больше и больше производимых в Поднебесной моделей имеют 7-местные салоны. Не стал исключением и Lifan Myway. Сразу заметим: 5-дверной версии нет даже на родине. Я, естественно, потерся на каждом из 3 рядов и при всем желании не могу высказать большие претензии насчет ограниченности свободы. Да, на «детской» галерке приходится ютиться, но назовите мне хотя бы тройку 7-местных SUV других марок, где нет аналогичных проблем.   {{gallery_987}} {{material_120833}} Тут, наверное, определенная заслуга на счету колесной базы. 2720 мм на вышеуказанную длину совсем неплохо. Высота кроссовера, если так можно выразиться, средняя – 1730 мм, и это при 192-миллиметровом клиренсе. Посадка водителя высокая, но чтобы разместить в кресле свой «тухес», придется слегка приклонить голову под боковой стойкой. Обзорность с «капитанского мостика» зачетная, а вот боковой поддержки откровенно не хватает, да и подушка сиденья коротковата. Зато сиденье имеет сразу несколько регулировок, а потому более-менее сносно на нем расположиться все же можно.Шкалы-колодцы смотрятся прилично. Следить за движениями красных стрелок тахометра и спидометра удобно. Посреди – монохромный дисплейчик, на который даже выведена информация об актуальной накачке шин. Жаль только, защитное оргстекло дает сильные блики при определенном освещении. Понравилось оформление интерьера: свежо и в чем-то оригинально. Разве что пластик грубоват – со временем может издавать скрипы. Многофункциональный руль, «ходящий» исключительно по вертикали и приплющенный снизу, ложится в руки как положено. И это неплохо, поскольку в условиях зажатого дорожного пространства вращать его приходится усердно – от крайнего правого положения «баранки» до крайнего левого целых 3,5 оборота. Центральную консоль можно назвать броской – ее основу составляют 7-дюймовый цветной экран мультимедийки и оригинальная панель климат-системы.{{gallery_986}} 7 «заводских» мест в салоне – не аксиома: при необходимости их можно демонтировать и навсегда оставить в гараже. Тогда вместо «сиротских» 295 литров полезного объема за спинами седоков получаем куда более интересные 1038 литров. А при сложенных спинках второго ряда грузовое пространство и вовсе превращается в подобие кладовой комнаты, с ее 2 188 литрами. Один нюанс: чтобы «уронить» эти самые спинки, потребуется применить немного физической силы – таков механизм раскладки. В моторном отсеке наведен полный порядок – для защиты двигателя и его соседей – узлов/агрегатов/проводки использованы пластиковые крышки-коробы. И это верно – мотор DVVT надо беречь, он у Myway один-одинешинек. ТТХ агрегата следующие: 4 цилиндра, 1,8 литра рабочего объема, 125 сил мощности, 161 Нм вращающей тяги. Надеюсь, вы поняли, где с ним встречались раньше. Все верно – он монтируется на X60 и Murman. «Старый знакомый» в меру шумный, в меру отзывчивый, в меру прожорливый. Все «в меру». И это, признаться, неплохо. Мы погоняли на Myway в разных дорожных условиях и по окончании теста получили средневзвешенный расход чуть более 8 л/100 км. Звук его работы в салон, конечно же, проникает и, причем, на не самых больших скоростях – преимущественно при наборе динамики, когда 5-ступенчатая МКПП проявляет максимум расторопности. {{gallery_985}} {{material_120135}} Раскручивается 125-сильный мотор охотно, но для уверенных обгонов лучше держать стрелку тахометра ближе к 4000 об/мин. «Спускаясь», скажем, с 110 км/ч (3000 оборотов) до 90 км/ч (2600 оборотов), надеяться, что вновь легко ускоришься с сохранением высшей передачи, бессмысленно. Лучше сразу перейти на одну, а то и две ступени вниз. «Матчасть» коробки позволяет передачам беспрекословно входить в свои пазы, но только на хорошей скорости. При малой динамике сохраняется вероятность вместо 4-й передачи попасть на 2-ю. Во всяком случае со мной такие «игры» случались в ходе теста не раз и не два.   При всем при этом передвигаться на «Майвэе» мне в целом понравилось – это отдушка того самого послевкусия, которое остается с тобой до момента пересадки на другую машину. Флагманский кроссовер Lifan какой-то живой и непринужденный. 1,5 тонны снаряженной массы - не так, в принципе, и много. Движок свою ношу тянет и отрабатывает заложенные в него функции неплохо. Есть некоторые вопросы к тормозной системе – с дисками «по кругу». Чтобы прочувствовать уверенное замедление, необходимо вдавить педаль по самую половину хода. К тормозам, скажу, необходимо приноровиться, попривыкнуть, если хотите, «подружиться». {{gallery_989}} Вся надежда на задние ведущие колеса и ходовую часть. Спереди Myway оснащен независимой подвеской со стойками «МакФерсон», сзади - зависимая пружинная конструкция, которую нет-нет да и услышишь на дорожных «буераках». Причем, что интересно: череду асфальтовых трещин и небольших ямок кроссовер проходит на одном дыхании, вы даже готовы его отблагодарить. Но на редких ухабах покрупнее подвеска откровенно не успевает «сосредоточиться», и седоки среднего ряда (про третий уже не говорю) откликаются соответствующими «охами». «Ехать надо поаккуратнее, - говорю сам себе. – Тогда и настройки подвески покажутся приличными». К тому же, все в руках «лифановских» специалистов, которые, как показывает практика, отзывчиво подходят к разного рода потребительским замечаниям и в кратчайшие сроки реагируют на доводку своих машин.Заявленных 800 тыс. рублей новый Myway точно стоит. Даже, если как водится, в первые же месяцы продаж ценник подрастет на 20-30 тысяч. У него, традиционно для марки, хороший список оборудования. Судите сами: ABS + EBD, ESP, кожаная обивка, подушки безопасности, бесключевой доступ и запуск, «мультируль», подогрев передних кресел, ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемники, наружные электрозеркала с обогревом, «музыка» с 4 колонками, задний парктроник, рейлинги на крыше, литые колёсные диски и пр. Прямых конкурентов за такое предложение на рынке, честно говоря, не вижу. Может, в этом и кроется тот успех, который свалился на Myway на старте продаж? Скорее всего…{{gallery_988}} Живая рыба, как известно, плавает против воды, а мертвая - вниз за водой. Наш герой проявляет все признаки здоровой жизни, и хотелось бы разглядеть тот же здравый дух у производственных мощностей, обеспечивающих автомобильное будущее. Именно их сегодня так не хватает 7-местному «Лифану».
2017-10-22
Автор: Иван Братуха Фото автора и Lifan
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