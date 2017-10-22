Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Чтобы понять причины ажиотажного спроса на Myway, мы отправились в широкую пойму Волги и Ахтубы, изрезанную протоками, ериками, оврагами и балками. Туда, где рыболовно-охотничьи базы соперничают за клиента похлеще, чем дилеры популярных автобрендов вели войну за покупателя в сытые докризисные времена.
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Барон Мюнхгаузен, как известно, каждый день планировал подвиг на 8 утра. Для настоящей рыбалки, простите, это чуть ли не середина дня. Посему к восьми часам многие из нас уже были с уловом. Не стану преувеличивать, как все фанатичные рыбаки, но около 20 кг на группу мы все же отвоевали у реки. Местные егеря сказали, что для холодно-дождливой погоды, которая нас сопровождала все три дня, это неплохой результат. На джигу попадался преимущественно судак, чье мясо, в силу невысокой жирности, считается диетическим продуктом. Самая крупная из пойманных рыб весила чуть больше килограмма. Берш, щука и лещ оказались в общем улове этаким эксклюзивом, но придали свой аромат славной ушице, которую мы тут же сварили на костре, добавив в нее уголька и 50 грамм «справедливой»
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В пропорциях кузова SUV видна некая гармоничность, разве что «16-е» (205/65 R16) колеса ему явно маловаты. С первого взгляда автомобиль кажется крупным. Но де-факто это не совсем так: от бампера до бампера всего-то 4,4 метра. При этом китайские проектировщики умудрились запихнуть в салон аж 7 кресел. Напрашивается вопрос: чего ради? Оказывается, тому есть причины: с 2016 года в КНР отменен принцип «Одна семья – один ребенок», который действовал в стране несколько десятков лет. То бишь вновь взят курс на многодетные семьи. И это сразу отразилось на тамошнем автопроме – все больше и больше производимых в Поднебесной моделей имеют 7-местные салоны. Не стал исключением и Lifan Myway. Сразу заметим: 5-дверной версии нет даже на родине.
Я, естественно, потерся на каждом из 3 рядов и при всем желании не могу высказать большие претензии насчет ограниченности свободы. Да, на «детской» галерке приходится ютиться, но назовите мне хотя бы тройку 7-местных SUV других марок, где нет аналогичных проблем.
Шкалы-колодцы смотрятся прилично. Следить за движениями красных стрелок тахометра и спидометра удобно. Посреди – монохромный дисплейчик, на который даже выведена информация об актуальной накачке шин. Жаль только, защитное оргстекло дает сильные блики при определенном освещении. Понравилось оформление интерьера: свежо и в чем-то оригинально. Разве что пластик грубоват – со временем может издавать скрипы.
Многофункциональный руль, «ходящий» исключительно по вертикали и приплющенный снизу, ложится в руки как положено. И это неплохо, поскольку в условиях зажатого дорожного пространства вращать его приходится усердно – от крайнего правого положения «баранки» до крайнего левого целых 3,5 оборота. Центральную консоль можно назвать броской – ее основу составляют 7-дюймовый цветной экран мультимедийки и оригинальная панель климат-системы.
В моторном отсеке наведен полный порядок – для защиты двигателя и его соседей – узлов/агрегатов/проводки использованы пластиковые крышки-коробы. И это верно – мотор DVVT надо беречь, он у Myway один-одинешинек. ТТХ агрегата следующие: 4 цилиндра, 1,8 литра рабочего объема, 125 сил мощности, 161 Нм вращающей тяги. Надеюсь, вы поняли, где с ним встречались раньше. Все верно – он монтируется на X60 и Murman.
«Старый знакомый» в меру шумный, в меру отзывчивый, в меру прожорливый. Все «в меру». И это, признаться, неплохо. Мы погоняли на Myway в разных дорожных условиях и по окончании теста получили средневзвешенный расход чуть более 8 л/100 км. Звук его работы в салон, конечно же, проникает и, причем, на не самых больших скоростях – преимущественно при наборе динамики, когда 5-ступенчатая МКПП проявляет максимум расторопности.
При всем при этом передвигаться на «Майвэе» мне в целом понравилось – это отдушка того самого послевкусия, которое остается с тобой до момента пересадки на другую машину. Флагманский кроссовер Lifan какой-то живой и непринужденный. 1,5 тонны снаряженной массы - не так, в принципе, и много. Движок свою ношу тянет и отрабатывает заложенные в него функции неплохо. Есть некоторые вопросы к тормозной системе – с дисками «по кругу». Чтобы прочувствовать уверенное замедление, необходимо вдавить педаль по самую половину хода. К тормозам, скажу, необходимо приноровиться, попривыкнуть, если хотите, «подружиться».
«Ехать надо поаккуратнее, - говорю сам себе. – Тогда и настройки подвески покажутся приличными». К тому же, все в руках «лифановских» специалистов, которые, как показывает практика, отзывчиво подходят к разного рода потребительским замечаниям и в кратчайшие сроки реагируют на доводку своих машин.
Заявленных 800 тыс. рублей новый Myway точно стоит. Даже, если как водится, в первые же месяцы продаж ценник подрастет на 20-30 тысяч. У него, традиционно для марки, хороший список оборудования. Судите сами: ABS + EBD, ESP, кожаная обивка, подушки безопасности, бесключевой доступ и запуск, «мультируль», подогрев передних кресел, ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемники, наружные электрозеркала с обогревом, «музыка» с 4 колонками, задний парктроник, рейлинги на крыше, литые колёсные диски и пр. Прямых конкурентов за такое предложение на рынке, честно говоря, не вижу. Может, в этом и кроется тот успех, который свалился на Myway на старте продаж? Скорее всего…
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