Упавшее в Бийске дерево пронзило салон автобуса

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Об инциденте очевидцы рассказали телеграм-каналу «Инцидент Бийск» . На трассе Бийск – Сорокино ураган устроил настоящий лесоповал. Между остановкой «5-й километр» и поселком Сорокино поваленное ветром дерево угодило в автобус, выбило стекло в кабине водителя и вышло через первое окно салона. К счастью, обошлось без жертв, а водитель может смело праздновать второй день рождения. Сейчас сотрудники МЧС устраняют последствия удара стихии.

О надвигающемся урагане жителей Алтайского края в МЧС предупредили накануне. К сообщениям об усилении ветра уже все привыкли, но на этот раз последствия оказались очень серьезными: сотни поваленных деревьев, заборов и опор электропередач, сорванные крыши и разрушенные ветхие строения. Сложная ситуация во всех районах края: во многих населенных пунктах отключен свет, нет воды, перебои со связью. Приостановлено движение поездов, самолеты перенаправляют в Новосибирск.

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