Упавшее в Бийске дерево пронзило салон автобуса
Фото: t.me/incident_22
О надвигающемся урагане жителей Алтайского края в МЧС предупредили накануне. К сообщениям об усилении ветра уже все привыкли, но на этот раз последствия оказались очень серьезными: сотни поваленных деревьев, заборов и опор электропередач, сорванные крыши и разрушенные ветхие строения. Сложная ситуация во всех районах края: во многих населенных пунктах отключен свет, нет воды, перебои со связью. Приостановлено движение поездов, самолеты перенаправляют в Новосибирск.
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17.11.2023, 16:03
В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
17.11.2023, 15:34
Эксперт развеял миф об омывайке, продающейся на обочинах дорог
С наступлением зимы вдоль дорог начинают появляться торговцы синей незамерзайкой, изготовленной на основе метанола, которая уже больше 20 лет находится в России под официальным запретом.Читать далее
-
17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
17.11.2023, 12:35
Одну из главных автомобильных конференций года посвятят Китаю
21 ноября 2023 года «Автомаркетолог» проведет масштабную автомобильную конференцию DealerUp 2.3, посвященную развороту российского авторынка на Восток.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
17.11.2023, 08:05
Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе компания Subaru представила кроссовер Forester шестого поколения. Дизайн новинки многих неприятно удивил. Спереди он похож на Toyota RAV4, замаскированный под «пятый» Explorer 2010 года, сзади – на «третий» Mitsubishi Outlander образца 2012 года.Читать далее
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