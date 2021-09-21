В 2022 году учителя смогут купить новый автомобиль с 10-процентной скидкой от государства
Напомним, 10-процентную скидку можно получить при покупке в кредит нового автомобиля российской сборки стоимостью не более 1,5 млн рублей. Для жителей Дальнего Востока скидка увеличена до 25%.
Кроме того, власти готовы предоставлять скидку в размере 25% на покупку в кредит и лизинг электромобилей российского производства. Ограничений по стоимости электрокара нет, но максимальный размер скидки не должен превышать 625 тысяч рублей. Сейчас разработкой легковых электромобилей в России занимается только КамАЗ. В конце 2020 года журналистам показали прототип Kama-1. Судьба стартапа Zetta из Тольятти пока остается туманной. Компания не может найти средства для запуска серийного производства.
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