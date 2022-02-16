10 моделей, спасшие своих производителей от разорения
Volkswagen Golf
В 70-е годы у Volkswagen наступили сложные времена, хитовый «Жук» утратил былую популярность, требовалось сделать что-то новое. Сперва знаменитый дизайнер Джорджето Джуджаро разработал дизайн Passat, а позже он же создал новую модель – Golf. Этот хэчбек в итоге стал самой успешной моделью в истории бренда и до сих пор остается в числе самых продаваемых.
Aston Martin DB7
Европейские производители спорткаров в 90-е страдали из-за нашествия японских спортивных машин и тяжелого периода в экономике. Хуже всех приходилось Aston Martin, потому что Lagonda и V8 Vantage не оправдали ожиданий. То, что концерн Ford купил Aston Martin, стало для них спасением, а запущенный в производство спорткара DB7 оказался самым продаваемым в истории марки.
Porsche Boxster
Спасителем Porsche считается внедорожник Cayenne. Вот только чтобы заработать на его создание, компания должна была сперва выпустить бюджетный Boxster. Он дебютировал в 1996 году и был предназначен для тех, кто не мог позволить себе Porsche 911. Среднемоторный спорткар не все посчитали достойным внимания, но большинство было в восторге.
Honda Civic
В 60-е Honda была знаменита своими мотоциклами, а вот ее машины оставляли желать лучшего. Продажи были настолько низкими, что в компании подумывали о закрытии автомобильного подразделения. Civic стала последней попыткой бренда удержаться на автомобильном рынке. В итоге модель стала хитом продаж не только в Японии, но и во всем мире. С тех пор вышло уже 11 поколений.
Ford Taurus
Нефтяной кризис практически «убил» популярнейший «Мустанг», чтобы выжить компании требовалась новинка с экономичным расходом топлива. Такой спасительной моделью стал седан Taurus. Выпущенный в 1986 году, он пользовался немалым успехом и любовью покупателей – седан был комфортен и эргономичен, расходовал топлива меньше, чем кто-либо из конкурентов. Неудивительно, что к 1991 году было продано более 2 млн машин.
Lotus Elise
Кончина основателя компании Колина Чепмена и неудача модели Elan подкосили Lotus в 90-е, но к счастью они сумели собраться и создать Elise. В нем было все, что сделало Lotus таким популярным – малый вес, задний привод и восторг от управления. Даже мощность всего 118 л.с. не помешала машине стать невероятно популярной.
Bentley Continental GT
В 90-е Bentley переживал не лучшие времена. Поглощение концерном Volkswagen в 1998 году и инвестиции в размере 2 млрд долларов позволили начать работу над новым купе с двигателем W12. Новинка была настолько крутой, что, даже не закончив работу над ее разработкой, Bentley начали получать предзаказы.
Nissan Qashqai
На рубеже веков компания Nissan оказалась в тяжелом положении, ее задолженность достигла 20 млрд долларов и шансов выбраться из долгов не было – продажи были слишком низкими. Требовалось срочно урезать все расходы и создать машину, которую захотел бы купить каждый! Тогда Карлос Гон решил закрыть ряд заводов и продать часть оборудования с аукциона, а затем представил публике новый Qashqai. Успех его был феноменальным, во многом потому, что новый кроссовер выгодно отличался от популярных Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Lamborghini Gallardo
В 70-е в компании начался период неудачного управления, итогом которого стало сильное падение продаж, а сам бренд едва не умер. Фортуна повернулась лицом к «Ламбо» в 2003 году, когда компания выпустила Gallardo с двигателем V10. Модель уступала в мощности и размере Murcielago, но была на 100 тыс. долларов дешевле. Ей удалось «взорвать» продажи бренда, выведя его из затяжного падения, за 10 лет было продано более 14 тыс. машин.
Mercedes 300SL
Как и многие немецкие компании Mercedes-Benz сильно пострадал после Второй мировой войны. Большинство заводов было разрушено, все довоенные модели сильно устарели. Спасение пришло в 1952 году, когда главный инженер компании Рудольф Уленхаут разработал фантастический гоночный автомобиль W194. На его базе в компании решили построить серийный дорожный автомобиль. Так появился легендарный 300SL, спасший компанию и ставший одним из самых красивых в истории.
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