Глава ГИБДД высказался против штрафов за гаджеты на лобовом стекле
Глава ГИБДД Михаил Черников провел специальный брифинг, на котором рассказал журналистам, что причин для волнения нет. Сотрудник Госавтоинспекции должен не привлекать и штрафовать, а помогать и проводить профилактическую работу. «Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать «убери в другое место его». От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего. И административное наказание не влияет на последующие какие-то действия».
Михаил Черников также подчеркнул, что сотрудник должен помочь водителю устранить помеху, а не штрафовать: «Все остальное – это абсурд и, извините за такое выражение, докапывание инспектора. Если какие-то вопросы появляются, обжаловать можно в установленном порядке, в том числе и через сайт Госавтоинспекции» (цитата по Интерфаксу).
-
05.09.2023, 22:21
Что сейчас происходит на бывшем подмосковном заводе Mercedes-Benz?
Российские активы Mercedes-Benz перешли к ГК «Автодом» в апреле 2023 года. На предприятии намерены перезапустить конвейеры и даже увеличить производственные мощности.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
-
05.09.2023, 22:21
Что сейчас происходит на бывшем подмосковном заводе Mercedes-Benz?
Российские активы Mercedes-Benz перешли к ГК «Автодом» в апреле 2023 года. На предприятии намерены перезапустить конвейеры и даже увеличить производственные мощности.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
- 37 460 000 РBMW 5 серии 2020 в Москве
- 14 060 000 РTANK 500 2023 в Москве
- 17 270 000 РTANK 500 2023 в Москве
- 9 780 000 РSubaru Forester 2021 в Москве
- 108 850 000 РBMW 7 серии 2023 в Москве
- 14 880 000 РJeep Grand Cherokee 2019 в Москве
- 20 570 000 РMercedes GLC Coupe 2019 в Москве
- 49 710 000 РToyota Sequoia 2023 в Москве
- 39 600 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 38 420 000 РLand Rover Range Rover Sport 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий