Глава ГИБДД высказался против штрафов за гаджеты на лобовом стекле

Ранее мы писали Что изменится для водителей с 1 сентября 2023 года В сентябре вступает в силу ряд важных законов, некоторые из которых напрямую касаются российских автомобилистов ... Читать далее

C 1 сентября вступил в силу обновленный перечень неисправностей, с которым запрещена эксплуатация автомобиля. Многие обратили внимание на пункт, указывающий, что на лобовом стекле не должно быть лишних предметов, загораживающих водителю обзор. Владельцы видеорегистраторов всерьез обеспокоились. Они опасались, что инспекторы будут штрафовать всех подряд. Глава ГИБДД Михаил Черников назвал это абсурдом и объяснил, что будет происходить на практике, пишет «Профиль»

Глава ГИБДД Михаил Черников провел специальный брифинг, на котором рассказал журналистам, что причин для волнения нет. Сотрудник Госавтоинспекции должен не привлекать и штрафовать, а помогать и проводить профилактическую работу. «Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать «убери в другое место его». От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего. И административное наказание не влияет на последующие какие-то действия».

Михаил Черников также подчеркнул, что сотрудник должен помочь водителю устранить помеху, а не штрафовать: «Все остальное – это абсурд и, извините за такое выражение, докапывание инспектора. Если какие-то вопросы появляются, обжаловать можно в установленном порядке, в том числе и через сайт Госавтоинспекции» (цитата по Интерфаксу).

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