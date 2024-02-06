Инспектор ГИБДД назвал главные ошибки при обгоне. Они могут стоить жизни

Ранее мы писали Краш-тест американского пикапа закончился настоящей катастрофой. В реальной жизни будет еще страшнее Тяжесть повреждений при ДТП напрямую зависит от массы автомобиля. Исследователи из Университета Небраски в ... Читать далее

Сотрудник ГИБДД в интервью порталу njcar.ru назвал главные ошибки при обгоне грузовика, которые могут оказаться фатальными как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Порой такие ошибки допускают даже опытные водители. Например, нередко можно увидеть, как легковушка, ожидая подходящего момента, буквально прижимается к заднему бамперу грузовика. Такая тактика серьезно сужает поле зрения. Если немного отстать от фуры, дорога впереди будет просматриваться лучше, да и пространства для разгона будет больше.

Еще одна распространенная ошибка – не смотреть назад перед тем, как пойти на обгон. Нередко счастливая мысль обогнать грузовик приходит сразу нескольким водителям. Пока одни уже несутся по встречной полосе, другие могут неожиданно вывалиться им под колеса. Такое развитие событий надо всегда держать в голове, обгоняя сразу несколько автомобилей. А лучше – обгонять в порядке очереди, не забыв перед выездом на встречку посмотреть в левое зеркало.

Кроме того, в ГИБДД советуют не поджимать автомобиль, который никак не может набрать при обгоне скорость. Лучше дать ему спокойно закончить маневр, а затем быстро обогнать самому.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах