Инспектор ГИБДД назвал главные ошибки при обгоне. Они могут стоить жизни
Еще одна распространенная ошибка – не смотреть назад перед тем, как пойти на обгон. Нередко счастливая мысль обогнать грузовик приходит сразу нескольким водителям. Пока одни уже несутся по встречной полосе, другие могут неожиданно вывалиться им под колеса. Такое развитие событий надо всегда держать в голове, обгоняя сразу несколько автомобилей. А лучше – обгонять в порядке очереди, не забыв перед выездом на встречку посмотреть в левое зеркало.
Кроме того, в ГИБДД советуют не поджимать автомобиль, который никак не может набрать при обгоне скорость. Лучше дать ему спокойно закончить маневр, а затем быстро обогнать самому.
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08.02.2024, 10:24
Новый китайский рамный внедорожник назвали по-русски. Сколько он стоит?
Компания Sinomach Automobile, официальный дистрибьютор автомобилей на китайский рынок, решила открыть экспортное направление и выбрала Россию в качестве своего первого иностранного рынка. Из уважения к нашей стране первую модель решили назвать по-русски.Читать далее
-
08.02.2024, 09:26
Откапываем машину правильно. Как помогут резиновые коврики и крышка двигателя
Московские сугробы в четверг утром грозятся побить рекорд 1999 года, когда их высота достигала 58 сантиметров. Эксперты поделились советами, как после сильного снегопада правильно и быстро откопать автомобиль.Читать далее
-
08.02.2024, 08:34
Китайским автомобилям усложнили путь в Россию. Машин будет меньше, цены снова вырастут
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое значительно осложняет поставки в Россию китайских электрокаров и гибридов. Документ вступил в силу с 1 февраля 2024 года.Читать далее
-
08.02.2024, 08:06
В Хабаровске вынесли приговор группе автоподставщиков. Односельчане сядут надолго
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