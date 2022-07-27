Jaguar Mark 1 и Mark 2: так, по мнению британцев, выглядит компактная роскошь
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
В 1948 году компания Jaguar завершила разработку своего первого собственного двигателя - рядного шестицилиндрового XK – он устанавливался на Jaguar XK 120, XK 140 и XK 150, а также на успешные гоночные C-Type и D-Type. Под руководством основателя фирмы Уильяма Лайонса в разработке ДВС приняли участие конструкторы Хейнс, Бейли, Манди и Хассан. Мотор с 2 распредвалами (DOHC) вызвал существенный подъем производства и добавил престижа компании Jaguar.
В 1950-х единственным седаном, продаваемым Jaguar, была роскошная модель Mark VII. Для того чтобы компания утвердилась на рынке, ей была необходима меньшая и более дешевая модель, но выпускаемая в больших количествах. Уильям Лайонс был верен своей философии использования в каждой новой модели как можно большего количества деталей от существующих машин - это снижало затраты и увеличивало прибыль.
Mark 1 (1955-1959 годы)
Четырехдверный 2,4-литровый Jaguar представили британской публике 28 сентября 1955 года. 3,4-литровый вариант предназначался, в первую очередь, для американского рынка, его показали лишь в конце февраля 1957-го. Хотя Mark 1 в некоторых отношениях напоминал более крупный Mark VII Type, он все же имел много отличий, помимо размеров. Mark 1 имел колесную базу 2730 мм и внешние габариты: 4590x1695x1460 мм, независимую переднюю подвеску с двойными треугольными рычагами, спиральными пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором.
Ширина задней колеи была на 114 мм уже передней, что давало недостаточную поворачиваемость автомобиля на низкой скорости. У автомобиля были гидравлические барабанные тормоза диаметром 283 мм на всех колесах, с 1957 года можно было получить дисковые тормоза спереди и сзади за дополнительную плату.
Интерьер был выполнен в стиле других седанов и спортивных «ягуаров». Все приборы и органы управления были сосредоточены посередине, что уменьшило различия между левосторонними и правосторонними версиями. Откидные вентиляционные окна в задних дверях напоминали седаны Mark IV. В стандартной комплектации шли: спидометр, омыватели лобового стекла, противотуманные фары и прикуриватель. Обе версии имели кожаную обивку сидений и кромки внутренних окон, приборная панель была облицована полированным шпоном грецкого ореха.
Шестицилиндровые двигатели
С февраля 1957 года стал доступен шестицилиндровый 3,4-литровый седан Jaguar Mark VIII, мощность которого составляла 213 л.с. (при 5500 об/мин). Этот вариант получил чуть большую решетку радиатора, усиленную заднюю ось и менее закрытые задние колеса, позволяющие использовать 15-дюймовые диски с центральной гайкой. 3,4-литровый Jaguar развивал 193 км/ч и разгонялся до «сотни» за 9,4 секунды.
После производства партии из 200 таких автомобилей и их отправки в США на главном заводе Jaguar вспыхнул пожар, который уничтожил всю производственную линию - та же участь постигла Jaguar XKSS.
С сентября 1957 года появилась возможность заказать 3АКПП марки BorgWarner для обоих двигателей. К 1959 году было изготовлено 19 705 автомобилей объемом 2,4 литра и 17 280 версий объемом 3,4 литра. Для версии с более слабым двигателем базовая цена была установлена на уровне 1 344 фунтов стерлингов, цена 3,4-литрового седана начиналась с 1 672 фунтов.
Mark 2 (1959-1967 годы)
В интерьере произошла модификация приборной панели. Большой спидометр и тахометр разместились перед рулевым колесом, а перед пассажирским сиденьем появился запирающийся бардачок. Обогрев салона улучшили за счет подачи тепла к задним сиденьям.
Геометрия передней подвески претерпела небольшие новации, а задняя колея была расширена. Колесная база и внешние размеры Mark 2 изменились незначительно. Дисковые тормоза на всех колесах стали стандартными, а за дополнительную плату можно было приобрести гидроусилитель руля и автоматическую коробку передач.
Три «шестерки»
3,4-литровые и 3,8-литровые двигатели использовали два карбюратора SU HD6, в то время как 2,4-литровый ДВС остался с 2 карбюраторами Solex. 3,8-литровый Mark 2 был примерно на 100 кг тяжелее автомобилей с более слабыми двигателями, но тем не менее достигал скорости 200 км/ч и разгонялся до сотни за 8,5 секунды.
С 1959 по 1967 годы было изготовлено около 84 тыс. Mark 2. У него, что интересно, не оказалось прямого преемника. В 1963-м на рынке появился Jaguar S-Type с двигателями 3,4 и 3,8 литра, который представлял собой улучшенную версию Mark 2, выпускавшуюся параллельно. В 1966 году был начат выпуск Jaguar 420, более мощной и улучшенной версии S-Type. Обе модели оставались в производстве до 1968 года, когда появился Jaguar XJ6.
Интересно, что японский автопроизводитель Mitsuoka Motors в 1993 году начал выпускать небольшие хэтчбеки под названием Viewt, которые слегка напоминали формы Jaguar Mark 2 и при этом использовали технику Nissan Micra.
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