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31 марта 2020, 09:13

Минпромторг выделил еще 5 млрд рублей на программы льготного автокредитования

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Минпромторг РФ почти вдвое увеличил финансирование в 2020 году государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» - с 5 до 10,5 млрд рублей.
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Программы льготного автокредитования стартовали в этом году с 1 января. Но если в январе дилеры завершили месяц в «плюсе», то в феврале в продажах вновь наметилась отрицательная динамика. С учетом мартовского обвала рубля и начала в России эпидемии коронавируса Минпромторг решил не тянуть с продлением госпрограмм и выделить дополнительные средства. 

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» призваны дополнительно стимулировать падающий спрос и поддержать отечественных автопроизводителей. Помимо льготного автокредитования выделены средства еще на две хорошо зарекомендовавшие себя программы стимулирования спроса. На программу льготного лизинга предусмотрено финансирование в размере 2 млрд рублей, а на программу стимулирования продаж газомоторной техники – 3,3 млрд рублей.

Ранее ряд отечественных автозаводов сообщили о приостановке производства из-за нехватки запчастей, вызванной ситуацией с коронавирусом. Но как уточнили в министерстве, объем уже произведенных автомобилей на любом российском предприятии сегодня позволит полностью обеспечить спрос. 


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Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: Rita22 да, а что https:// odds.am?
qtix
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Минимальные аппетиты это конечно хорошо, но какой в этом толк если машина будет не динамичной от слова совсем. Лучше уж немного переплатить за топливо, зато быть уверенным в своем коне, и в том, что вытащит тебя из любой ситуации. Берите форестер, не прогадаете, а то, что кушает чуточку больше, тут без ...
Вадимка
Помогите с поиском запчастей
Посмотрите на стат-партс. Как по мне там дешевле всего, за качество тоже ручаюсь, так как заказывал уже парочку раз и оставался доволен.
VenyaK
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Минпромторг выделил еще 5 млрд рублей на программы льготного автокредитования
{{material_129409}}Программы льготного автокредитования стартовали в этом году с 1 января. Но если в январе дилеры завершили месяц в «плюсе», то в феврале в продажах вновь наметилась отрицательная динамика. С учетом мартовского обвала рубля и начала в России эпидемии коронавируса Минпромторг решил не тянуть с продлением госпрограмм и выделить дополнительные средства. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» призваны дополнительно стимулировать падающий спрос и поддержать отечественных автопроизводителей. Помимо льготного автокредитования выделены средства еще на две хорошо зарекомендовавшие себя программы стимулирования спроса. На программу льготного лизинга предусмотрено финансирование в размере 2 млрд рублей, а на программу стимулирования продаж газомоторной техники – 3,3 млрд рублей.Ранее ряд отечественных автозаводов сообщили о приостановке производства из-за нехватки запчастей, вызванной ситуацией с коронавирусом. Но как уточнили в министерстве, объем уже произведенных автомобилей на любом российском предприятии сегодня позволит полностью обеспечить спрос. 
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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