31 марта 2020, 09:13
Минпромторг выделил еще 5 млрд рублей на программы льготного автокредитования
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Минпромторг РФ почти вдвое увеличил финансирование в 2020 году государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» - с 5 до 10,5 млрд рублей.
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Минпромторг РФ намерен скорректировать условия государственных программ льготного автокредитования. Предлагается ...Читать далее
Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» призваны дополнительно стимулировать падающий спрос и поддержать отечественных автопроизводителей. Помимо льготного автокредитования выделены средства еще на две хорошо зарекомендовавшие себя программы стимулирования спроса. На программу льготного лизинга предусмотрено финансирование в размере 2 млрд рублей, а на программу стимулирования продаж газомоторной техники – 3,3 млрд рублей.
Ранее ряд отечественных автозаводов сообщили о приостановке производства из-за нехватки запчастей, вызванной ситуацией с коронавирусом. Но как уточнили в министерстве, объем уже произведенных автомобилей на любом российском предприятии сегодня позволит полностью обеспечить спрос.
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Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
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