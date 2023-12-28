Минтранс ответил на видео с ползущими по скользкой дороге людьми

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Видео с ползущими по ледяной дороге людьми, как утверждалось, было снято в Омской области на трассе Омск – Павлодар. В Минтрансе эту информацию категорически опровергли. По словам представителей ведомства, на дорогах региона ситуация стабильная. «Обращений и жалоб от граждан по данному поводу не поступало. На дорогах работает техника». Все ограничения движения из-за непогоды в Омской области сняли еще вечером во вторник, 26 декабря.

Кроме того, в Минтрансе обратили внимание, что на переднем плане стоит полицейский автомобиль, но само слово «Полиция» на его борту написано латинскими буквами, уточняет РИА Новости. Где именно и когда было снято душераздирающее видео, пока остается загадкой. Судя по обилию в кадре машин российских марок – в одной из стран ближнего зарубежья.

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