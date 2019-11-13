13 ноября 2019, 13:51
Первый европейский завод Tesla построят в Берлине
- 69
- 0
Компания Tesla Motors определилась с местом для строительства своего первого завода в Европе. Масштабная Gigafactory Europe появится в 2021 году в Германии, хотя, как показывает опыт, Илон Маск склонен называть чересчур оптимистичные даты запуска новых проектов.
Фото: motor-exclusive.de
Ранее мы писали
Основатель Tesla Motors Илон Маск как всегда при помощи твиттера озвучил дату премьеры первого электрического ...Читать далее
Место строительства нового завода Маск назвал со сцены на церемонии вручения престижной немецкой автомобильной премии Das Goldene Lenkrad («Золотой руль»). Одной из причин, повлиявших на выбор, по его словам, стали «выдающиеся успехи немецкого машиностроения». Gigafactory 4 возведут в окрестностях Берлина, вблизи нового аэропорта Берлин-Бранденбург. На территории предприятия разместится инженерно-конструкторский центр и производственные цеха по выпуску электрокаров, аккумуляторов и силовых установок.
Первым на конвейер встанет компактный кроссовер Tesla Model Y. Позднее к нему присоединится «младший» лифтбек Tesla Model 3. Предприятие планируют открыть в 2021 году, однако, скорее всего, сроки придется сдвинуть на более позднее время.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Интересно, марсиане впечатлятся этим достижением земной технической мысли? Этот родстер по земным то ландшафтам далеко не везде передвигаться сможет, куда уж, по марсианским. Прав Постников, надо было внедорожник туда посылать, а родстеру для разминки предоставить проселочные дорожки в российской глубинке ...
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве