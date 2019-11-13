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13 ноября 2019, 13:51

Первый европейский завод Tesla построят в Берлине

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Компания Tesla Motors определилась с местом для строительства своего первого завода в Европе. Масштабная Gigafactory Europe появится в 2021 году в Германии, хотя, как показывает опыт, Илон Маск склонен называть чересчур оптимистичные даты запуска новых проектов.
Первый европейский завод Tesla построят в Берлине

Фото: motor-exclusive.de

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В настоящее время у Tesla есть три «гигафабрики»: первые две были построены в США (Невада и Нью-Йорк), а третья – в Шанхае (Китай). Место для европейского предприятия выбирали долго. В числе претендентов назывались Нидерланды, Португалия, Франция, Чехия, Польша, Финляндия, Литва и Эстония. В конечном итоге, Илон Маск остановил свой выбор на Германии. 

Место строительства нового завода Маск назвал со сцены на церемонии вручения престижной немецкой автомобильной премии Das Goldene Lenkrad («Золотой руль»). Одной из причин, повлиявших на выбор, по его словам, стали «выдающиеся успехи немецкого машиностроения». Gigafactory 4 возведут в окрестностях Берлина, вблизи нового аэропорта Берлин-Бранденбург. На территории предприятия разместится инженерно-конструкторский центр и производственные цеха по выпуску электрокаров, аккумуляторов и силовых установок.

Первым на конвейер встанет компактный кроссовер Tesla Model Y. Позднее к нему присоединится «младший» лифтбек Tesla Model 3. Предприятие планируют открыть в 2021 году, однако, скорее всего, сроки придется сдвинуть на более позднее время. 

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Первый европейский завод Tesla построят в Берлине
{{material_128051}}В настоящее время у Tesla есть три «гигафабрики»: первые две были построены в США (Невада и Нью-Йорк), а третья – в Шанхае (Китай). Место для европейского предприятия выбирали долго. В числе претендентов назывались Нидерланды, Португалия, Франция, Чехия, Польша, Финляндия, Литва и Эстония. В конечном итоге, Илон Маск остановил свой выбор на Германии. Место строительства нового завода Маск назвал со сцены на церемонии вручения престижной немецкой автомобильной премии Das Goldene Lenkrad («Золотой руль»). Одной из причин, повлиявших на выбор, по его словам, стали «выдающиеся успехи немецкого машиностроения». Gigafactory 4 возведут в окрестностях Берлина, вблизи нового аэропорта Берлин-Бранденбург. На территории предприятия разместится инженерно-конструкторский центр и производственные цеха по выпуску электрокаров, аккумуляторов и силовых установок.Первым на конвейер встанет компактный кроссовер Tesla Model Y. Позднее к нему присоединится «младший» лифтбек Tesla Model 3. Предприятие планируют открыть в 2021 году, однако, скорее всего, сроки придется сдвинуть на более позднее время. 
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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