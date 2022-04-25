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25 апреля 2022, 12:55

Почему Lexus так долго избегал розеток, и каким теперь он видит свое будущее?

Toyota Motor подключается к рынку электромобилей класса «люкс» со своим полностью электрическим кроссовером Lexus RZ, о котором портал 110km.ru проинформировал несколько дней назад.
Фото: Lexus

Напомним, что это первая на 100% электрическая модель от премиального бренда. Новость только на первый взгляд мало что значащая, мол, кого сегодня удивишь электрокарами. Та же Tesla, например, вот уже несколько лет «клепает» их сотнями тысяч и пожинает большие плоды. Немцы, корейцы, даже вьетнамцы – все с головой погрузились в электро-гонку, пытаясь доказать себе и потребителям, что будущее точно за «зеленой» энергией.

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И вот на этом фоне позиция Toyota Motor, как одного из сильнейших мировых автопроизводителей, мягко говоря, удивляет. Еще недавно, в 2020 году высокопоставленный представитель корпорации громогласно озвучил убеждение, что «вокруг электромобилей слишком много ажиотажа», а это значит, что предавать электрификации транспорта так много внимания не имеет смысла. Дескать, это Европа приняла жесткие экологические директивы, ей и работать в данном направлении, а мы здесь, в Японии, немного подождем. 

Планы амбициозные

Но что-то в островном королевстве пошло не так. Буквально несколько дней назад Toyota Motor объявила, что 12 мая 2022 года выпустит свой первый серийный электромобиль под названием bZ4X. А следом заявлено, что без розетки вскоре не сможет жить и первенец премиального подразделения Lexus.

Видимо, до японцев дошло, что долго выезжать на гибридных машинах, в которых они действительно поднаторели, не получится, а электрическое направление мирового автопрома развивается чуть быстрее, чем предполагалось. То есть пока не поздно, нужно успеть запрыгнуть в уходящий состав, предложив потребителям новомодные продукты.

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Toyota Motor объявила, что 12 мая 2022 года выпустит свой первый серийный электромобиль, который имеет странный ...
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Заявление Toyota/Lexus о плане электрификации модельного ряда включает в себя обязательство инвестировать в проект гигантскую сумму 70 млрд долларов. Это значит, что к 2030 году японский автопроизводитель будет продавать в Европе, Северной Америке и Китае исключительно электрические «Тойоты» и «Лексусы». Их суммарный состав должен достичь цифры 30 абсолютно новых моделей.

Основным бенефициаром этих инвестиций станет бренд Lexus - его план электрификации еще более амбициозен, чем у материнской компании Toyota. В настоящее время Lexus продаётся на вышеназванных мировых рынках, которые, подчеркнем, являются ключевыми практически для всех автопроизводителей. На эти регионы приходится более 80% продаж премиальной компании.

Еще в декабре прошлого года автопроизводитель заявил о намерении достичь к 2030 году мировых продаж электромобилей до уровня 3,5 млн штук. Из них не менее 1 млн ед. придется на марку Lexus.

Несмотря на всю шумиху вокруг электрокаров, подзаряжаемые машины, по оценке экспертов, все же имеют ограниченный рынок использования. Виной тому дорогие аккумуляторные батареи и не сильно развитая сеть зарядок. Однако те же аналитики говорят, что у EV-сегмента есть перспективы: те потребители, что сегодня выбирают роскошные автомобили с ДВС, с большей вероятностью смогут позволить себе высокие цены на электромобили.

Не все немцы относятся к электрификации с пиететом

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Трехрядные роскошные кроссоверы сейчас в моде. BMW X7 и Mercedes-Benz GLS-Class пользуются неплохим спросом ...
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Toyota Motor планирует пополнить собой постоянно растущие ряды автопроизводителей, которые намерены полностью погрузиться в электрический рынок. И здесь уже становится тесновато. Конкуренты в лице Audi, аффилированной с Volkswagen AG, а также Mercedes-Benz неоднократно заявляли о своих планах превратить свое модельные ряды в полностью подзаряжаемые - к 2026 году и к 2030 году соответственно.

Аналогичные мысли у баварской BMW. Правда, из уст ее руководителя Оливера Ципсе уже прозвучало, что полный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических моторов повысит зависимость автопроизводителей от Китая и некоторых других стран. Прежде всего, топ-менеджер имел в виду зависимость от поставок сырья для производства аккумуляторных батарей.

Своим скепсисом г-н Ципсе делится не впервые. Ранее он уже предупреждал об издержках резкого перехода на электромобили и даже называл главные недостатки такого типа привода: высокая стоимость продукта и пробелы в инфраструктуре для зарядки.

450 км без подзарядки

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Как бы то ни было, приход на премиальный электрический рынок компании Lexus добавит жесткости в плане конкуренции, чему те же немцы не очень рады. Но японцы спрашивать их явно не собираются - они уже подготовили своего первого бойца, Lexus RZ.

По сути, это более роскошная модификация версия упомянутого нами Toyota bZ4X – машины спроектированы на одной и той же платформе e-TNGA, имеют одинаковую величину колесной базы (2850 мм) и в чем-то схожие черты дизайна кузова. 

Новая универсальная платформа отличается унифицированными моторными модулями (встроенные инверторы и редукторы), под полом смонтирована тяговая батарея, причем она интегрирована в силовую структуру кузова. Спереди «классика жанра» - подвеска McPherson, сзади использованы двойные поперечные рычаги.

Анонсированная на данный момент модификация RZ 450e располагает полным приводом Direct4 с двумя электромоторами: передний развивает 204 л.с., задний — 109 л.с., при этом их суммарная максимальная отдача достигает 313 л.с. и 435 Нм. Емкость литий-ионной тяговой батареи — 71,4 кВт/ч, при полной зарядке она предоставляет автомобилю возможность проехать до 450 км. При этом в Lexus говорят, что по истечении 10 лет эксплуатации АКБ сохранит до 90% емкости. до 100 км/ч RZ 450e разгоняется за 5,6 секунды, но «максималка» не впечатляет – 160 км/ч.

Toyota планирует развернуть продажи Lexus RZ 450e ближе к зиме текущего года. Цен пока нет. Как нет никакой уверенности в том, попадет ли автомобиль на российский рынок. С этим, в принципе, нынче острая проблема по всем моделям компании. И не только этой.   

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