Почему Lexus так долго избегал розеток, и каким теперь он видит свое будущее?
Напомним, что это первая на 100% электрическая модель от премиального бренда. Новость только на первый взгляд мало что значащая, мол, кого сегодня удивишь электрокарами. Та же Tesla, например, вот уже несколько лет «клепает» их сотнями тысяч и пожинает большие плоды. Немцы, корейцы, даже вьетнамцы – все с головой погрузились в электро-гонку, пытаясь доказать себе и потребителям, что будущее точно за «зеленой» энергией.
Планы амбициозные
Но что-то в островном королевстве пошло не так. Буквально несколько дней назад Toyota Motor объявила, что 12 мая 2022 года выпустит свой первый серийный электромобиль под названием bZ4X. А следом заявлено, что без розетки вскоре не сможет жить и первенец премиального подразделения Lexus.
Видимо, до японцев дошло, что долго выезжать на гибридных машинах, в которых они действительно поднаторели, не получится, а электрическое направление мирового автопрома развивается чуть быстрее, чем предполагалось. То есть пока не поздно, нужно успеть запрыгнуть в уходящий состав, предложив потребителям новомодные продукты.
Основным бенефициаром этих инвестиций станет бренд Lexus - его план электрификации еще более амбициозен, чем у материнской компании Toyota. В настоящее время Lexus продаётся на вышеназванных мировых рынках, которые, подчеркнем, являются ключевыми практически для всех автопроизводителей. На эти регионы приходится более 80% продаж премиальной компании.
Еще в декабре прошлого года автопроизводитель заявил о намерении достичь к 2030 году мировых продаж электромобилей до уровня 3,5 млн штук. Из них не менее 1 млн ед. придется на марку Lexus.
Несмотря на всю шумиху вокруг электрокаров, подзаряжаемые машины, по оценке экспертов, все же имеют ограниченный рынок использования. Виной тому дорогие аккумуляторные батареи и не сильно развитая сеть зарядок. Однако те же аналитики говорят, что у EV-сегмента есть перспективы: те потребители, что сегодня выбирают роскошные автомобили с ДВС, с большей вероятностью смогут позволить себе высокие цены на электромобили.
Не все немцы относятся к электрификации с пиететом
Аналогичные мысли у баварской BMW. Правда, из уст ее руководителя Оливера Ципсе уже прозвучало, что полный отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических моторов повысит зависимость автопроизводителей от Китая и некоторых других стран. Прежде всего, топ-менеджер имел в виду зависимость от поставок сырья для производства аккумуляторных батарей.
Своим скепсисом г-н Ципсе делится не впервые. Ранее он уже предупреждал об издержках резкого перехода на электромобили и даже называл главные недостатки такого типа привода: высокая стоимость продукта и пробелы в инфраструктуре для зарядки.
450 км без подзарядки
По сути, это более роскошная модификация версия упомянутого нами Toyota bZ4X – машины спроектированы на одной и той же платформе e-TNGA, имеют одинаковую величину колесной базы (2850 мм) и в чем-то схожие черты дизайна кузова.
Новая универсальная платформа отличается унифицированными моторными модулями (встроенные инверторы и редукторы), под полом смонтирована тяговая батарея, причем она интегрирована в силовую структуру кузова. Спереди «классика жанра» - подвеска McPherson, сзади использованы двойные поперечные рычаги.
Анонсированная на данный момент модификация RZ 450e располагает полным приводом Direct4 с двумя электромоторами: передний развивает 204 л.с., задний — 109 л.с., при этом их суммарная максимальная отдача достигает 313 л.с. и 435 Нм. Емкость литий-ионной тяговой батареи — 71,4 кВт/ч, при полной зарядке она предоставляет автомобилю возможность проехать до 450 км. При этом в Lexus говорят, что по истечении 10 лет эксплуатации АКБ сохранит до 90% емкости. до 100 км/ч RZ 450e разгоняется за 5,6 секунды, но «максималка» не впечатляет – 160 км/ч.
Toyota планирует развернуть продажи Lexus RZ 450e ближе к зиме текущего года. Цен пока нет. Как нет никакой уверенности в том, попадет ли автомобиль на российский рынок. С этим, в принципе, нынче острая проблема по всем моделям компании. И не только этой.
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