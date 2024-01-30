Почему опасно долго крутить стартер в мороз?

Ранее мы писали Почему нельзя прогревать автомобиль, если никуда ехать не надо Зимой в периоды долгих простоев некоторые автомобилисты специально периодически заводят свои машины. Технический ... Читать далее

Инжекторные системы имеют электронное управление, поэтому долго крутить стартер бесполезно, а как выяснили журналисты портала njcar.ru такая привычка еще и может грозить серьезными проблемами. На автомобилях с прямым впрыском топлива стартер не рекомендуется вращать более 15 секунд. Более длительные попытки ведут к перегреву стартера, оплавлению изоляции и выходу из строя щеток и подшипников. Особенно рискуют владельцы старых машин, от 2009 года выпуска и раньше.

Если стартер работает долго, не запуская двигатель, его бендикс (обгонная муфта) тоже может повредиться. Фактически, двигатель не запускается, но в его цилиндрах все равно происходит неудачное возгорание топливной смеси и стартер получает серию ударов от маховика двигателя. Кроме того, топливо, попадающее в камеры сгорания, смывает часть масла со стенок цилиндров, что ведет к образованию задиров и капремонту двигателя.

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